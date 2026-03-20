Ολυμπιακός: Ποινή μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ - Χάνει το ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα

Ο Εβάν Φουρνιέ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ με ε αποκλεισμό μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 1.800 ευρώ.

Η τιμωρία στον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, οφείλεται στο «πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς» στον αγώνα της περασμένης Κυριακής 15 Μαρτίου με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο γκαρντ/φόργουορντ των ερυθρόλευκων ήλθε σε λεκτική διαμάχη με φίλαθλο της αντίπαλη ομάδας, ο οποίος καθόταν στις court seats και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με τους διαιτητές και του συμπαίκτες του να επεμβαίνουν άμεσα, ώστε να μην χειροδικήσει. Ο 33χρονος Γάλλος αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από τον αγώνα.

Και ο φίλαθλος του Πανιωνίου που ήλθε σε αντιπαράθεση με τον Φουρνιέ τιμωρήθηκε. Του επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα μήνα, ενώ η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ καλείται να καταβάλλει συνολικό πρόστιμο 7.300 ευρώ «για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats», αλλά και υβριστικά συνθήματα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Την ίδια ώρα, στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ο αθλητικός δικαστής ΕΣΑΚΕ επέβαλε αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 5.000 ευρώ «για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενεπλάκη επίσης σε έντονο διάλογο με οπαδούς.

Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμωρήθηκε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το αμέσως επόμενο ματς των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα είναι το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο "Telekom Center Athens" για την 23η αγωνιστική, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου (19:00).

Αναλυτικά, οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

«78/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται σε φίλαθλο της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που καθόταν στις θέσεις courtside για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) ανάκληση και απαγόρευση χρήσης τυχόν υφιστάμενου ή έκδοσης εισιτηρίου διαρκείας, απλού εισιτηρίου ή πρόσκλησης για το ίδιο ανωτέρω διάστημα.

77/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, β) η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα & γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026.

76/20.03.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Evan Fournier, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 15.03.2026.

2. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά για τα πειθαρχικά αδικήματα της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους αθλητή της και της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα εκ μέρους του προπονητή της, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα».

