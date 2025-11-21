Ολυμπιακός - Παρί 98-86: Επιστροφή στις νίκες για τους «Ερυθρόλευκους»

Μετά την ήττα του απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε σήμερα στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της γαλλικής Παρί με 98-86 στο περιθώριο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, με αυτήν του τη νίκη, βελτίωσε το ρεκόρ του στη διοργάνωση σε 8-4 και συνεχίζει το «κυνήγι» της πρώτης θέσης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην έβδομη εφετινή ήττα τους.

Ο Τάισον Γουορντ έκανε τη διαφορά για τους «Πειραιώτες» με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, ένα λάθος, ενώ ο Φουρνιέ συνέβαλε με 18 προσωπικούς του πόντους.