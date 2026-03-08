Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, 0-0: Ισόπαλο το ντέρμπι κορυφής για τη Super League

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους να βάλουν γκολ, και έτσι έμειναν ισόπαλοι με 0-0 στο ντέρμπι κορυφής της Super League.

Το αποτέλεσμα δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο, καθώς αμφότεροι άφησαν βαθμούς στη μάχη της κορυφής, με την ΑΕΚ να παραμένει πρώτη με 56 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς όμως να βρουν το γκολ που έψαχναν. Ο Νασιμέντο απείλησε νωρίς, ο Ρέτσος είχε καλή κεφαλιά, ενώ ο Γκαρθία και ο Τσικίνιο δημιούργησαν επίσης επικίνδυνες στιγμές για την εστία του ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι φάσεις του αγώνα

Η μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 27’, όταν ο Τσικίνιο έστειλε την μπάλα λίγο έξω με κεφαλιά, ενώ από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Γερεμέγεφ, σε φάση που όμως υποδείχθηκε οφσάιντ. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με νεύρα, διαμαρτυρίες και έντονη δυσαρέσκεια προς τον διαιτητή Μαρτίνεθ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και οι δύο ομάδες βρήκαν μεγάλες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ όταν ο Κωνσταντέλιας βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη, όμως Πιρόλα και Ρέτσος έσωσαν πάνω στη γραμμή. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ελ Καμπί απείλησε για τον Ολυμπιακό, με τον Τσιφτσή να αντιδρά σωστά.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, ψάχνοντας το γκολ της νίκης, αλλά ούτε ο Ελ Καμπί ούτε οι υπόλοιπες τελικές προσπάθειες κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει τη δική του στιγμή, χωρίς αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τσιφτσής, που κράτησε όρθια την ομάδα του σε καθοριστικά σημεία. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά πλήρωσε ξανά την αδυναμία του στην τελική προσπάθεια.