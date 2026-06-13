Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η στιγμή της απονομής - MVP των τελικών ο Φουρνιέ

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026, κατακτώντας «back to back» τίτλους στην GBL.

Στον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός «έπιασε» δύο φορές το +20, στο ΣΕΦ. Χωρίς ν’ απειληθεί ουσιαστικά από τους «πράσινους» έφτασε στη νίκη, με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και μπροστά στο φίλαθλο κοινό του που παραληρούσε, σήκωσε το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην Ιστορία του (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026).

Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχτηκε MVP των τελικών της Greek Basketball League, μετά την ανάδειξη του Ολυμπιακου σε Πρωταθλητή Ελλάδας 2026. Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του 5ου τελικού, είχε μέσο όρο στα πέντε παιχνίδια, 22,8 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι αριθμοί του Φουρνιέ στους τελικούς

Game 5: 22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Game 4: 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ

Game 3: 28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ

Game 2: 15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Game 1: 20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ

Δείτε βίντεο της απονομής στο ΣΕΦ του τίτλου του MVP των τελικών Εβάν Φουρνιέ και του τροπαίου του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026 στον Ολυμπιακό:

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-85

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας με 31 νίκες - 2 ήττες, αφού ήταν αήττητος στην κανονική περίοδο, στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έγραψαν στην έδρα του Ολυμπιακού το ιδανικό φινάλε, έχοντας κατακτήσει τη Euroleague, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το Super Cup για τη σεζόν 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Βασίλη Τολιόπουλο στον 5ο τελικό, με 21 πόντους (3/6 τρίποντα) κι ενώ ο Ναν αποβλήθηκε με 5ο φάουλ στο 27ο λεπτό, μετά από τεχνική ποινή όταν υπήρξε... σύρραξη, μετά το 4ο φάουλ του απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Τολιόπουλος έκανε ό,τι μπορούσε και ήταν αυτός που με 5 σερί πόντους είχε οδηγήσει τους «πράσινους» στο -4 (83-79), 1:08’’ πριν τη λήξη, αλλά η προσπάθεια γι’ ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, αφού είπαν «όχι» οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Διψήφιος για τους «πράσινους» ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς (14π.) και Τσεντί Οσμάν (12π. με 3/7 τρίποντα).

Ο Παναθηναϊκός που έδειξε σθεναρή αντίσταση στα δύο ματς στην έδρα του στους τελικούς, έμεινε με το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, σε μία αποτυχημένη σεζόν εν συγκρίσει με το υψηλό μπάτζετ, τα μεγάλα ονόματα και τις ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες των φιλάθλων του.

Σημειώνεται πως χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (τενοντίτιδα), παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός ενώ εκτός ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας (αρθροσκόπηση).