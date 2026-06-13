Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η στιγμή που ο Τζόουνς χτυπά τον Ναν - Τι λέει ο Άταμαν, τι οι «ερυθρόλευκοι»

Έντονο διαπληκτισμό είχαν ο Κέντρικ Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές για το τι συνέβη.

Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε εξοργισμένος στην κάμερα της ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτύπησε με γροθιά τον Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του 5ου τελικού.

Από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτύπησε με γροθιά τον Κέντρικ Ναν, με τον Έργκιν Άταμαν να ξεσπά στην κάμερα της ΕΡΤ για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ; Τι κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς; Είναι ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.

Η στιγμή που ο Τζόουνς χτυπά τον Ναν:

Νωρίτερα, στις αρχικές του δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα, είχε τονίσει τα εξής: «Ήταν εξαιρετικοί τελικοί, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι περήφανος για αυτούς, τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά. Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο ματς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δε θα μιλάει όμως για αυτό σε λίγους μήνες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Μετά τη σεζόν αυτή θα πρέπει να ναι περήφανοι για τους παίκτες μας».

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί χτύπημα του Ναν στον Τζόουνς, όπως και ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού τον είχε πιάσει από τον λαιμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναφέροντας παράλληλα πως υπάρχει και σχετικό βίντεο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ