Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» στο Φάληρο, στο περιθώριο του τρίτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ (GBL).

Ο Παναθηναϊκός, στον προηγούμενο εντός έδρας αγώνα του, επικράτησε του Ολυμπιακού με 68 - 58, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά, και πλέον οι δύο ομάδες κοντράρονται για το νέο προβάδισμα στη σειρά. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει στις 21:00 και να καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο άσος του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την παραμονή του ντέρμπι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Κώστας Σλούκας, για τον Παναθηναϊκό έβγαλε μέρος του προγράμματος. Η συμμετοχή αμφότερων θα ξεκαθαρίσει σήμερα.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι έγινε στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις

Στην πρώτη αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 82 - 76. Παρότι οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, επιστρέφοντας από το -17 σε ένα παιχνίδι με πολλή αγωνία και ανατροπές, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με νίκη τον πρώτο τελικό των playoffs της Greek Basketball League και πλέον προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Στον δεύτερο αγώνα, ο Παναθηναϊκός βρήκε απαντήσεις μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Basket League και επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ, φέρνοντας τη σειρά στο 1-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω του την άστοχη εμφάνιση του πρώτου αγώνα και ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη νίκη.