Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα τον Παναθηναϊκό, στο περιθώριο του πέμπτου τελικού της GBL, με τον νικητή της αναμέτρησης να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος μπάσκετ για τη σεσζόν 2025 -26.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα από τον Παναθηναϊκό στον προηγούμενο αγώνα των δύο ομάδων (93-86), με τη σημερινή αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 το απόγευμα και να καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ (Ραδιόφωνο της ΕΡΤ).

Του αγώνα θα προηγηθεί εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ που θα ξεκινήσει στις 17:00, ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης θα ακολουθήσει η post game εκπομπή με δηλώσεις, ανάλυση και το ρεπορτάζ από την απονομή του πρωταθλήματος στον μεγάλο νικητή.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι έγινε στις προηγούμενες αναμετρήσεις

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη σειρά των τελικών, αξιοποιώντας την έδρα τους σ' όλες τις αναμετρήσεις, με τον πέμπτο αγώνα να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε μετά από δύο παρατάσεις με 93-86 τον Ολυμπιακό, βρίσκοντας λύσεις, κυρίως, από τον πάγκο του και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος έπαιξε σχεδόν σε όλο τον αγώνα. Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που επικράτησε του «αιώνιου αντιπάλου» του με 102-92, με τον Εβάν Φουρνιέ από πλευρά «ερυθρολεύκων» να ξεχω΄ριζει.

Στον δεύτερο τελικό, παρόλο που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για τρία δεκάλεπτα, κατάφερε στο τέταρτο να κερδίσει τον Ολυμπιακό με 68-58, έχοντας πάλι ως καλύτερο παίχτη του τον Χέις-Ντέιβις. Τέλος, στον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76.