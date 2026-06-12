Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αύριο ο μεγάλος τελικός της GBL - Η ώρα και το κανάλι

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για τον μεγάλο τελικό της Stoiximan GBL, σε έναν αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026.

Οι ερυθρόλευκοι προηγούνταν με 2-1 στη σειρά, αλλά στον αγώνα της Τετάρτης, ο Παναθηναϊκός πίεσε και τελικά στη 2η παράταση νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-86, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στους, με την αγωνία να κορυφώνεται για τον 5ο και τελευταίο αγώνα.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού της GBL

Η αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Του αγώνα θα προηγηθεί εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ που θα ξεκινήσει στις 17:00, ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης θα ακολουθήσει η post game εκπομπή με δηλώσεις, ανάλυση και το ρεπορτάζ από την απονομή του πρωταθλήματος στον μεγάλο νικητή.