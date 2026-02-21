Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, 68-79: Το «τριφύλλι» κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-79 του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 και είναι -για το 2026- ο κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ.

Σ' έναν ισορροπημένο, αρχικά, αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εκμεταλλευτεί τόσο την καλή του άμυνα, όσο και την επιθετική συνεισφορά της νέας του μεταγραφής, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Για τον Παναθηναϊκό, κομβικές ήταν και οι εμφανίσεις του Τσέντι Όσμαν, Ντίνου Μήτογλου και Νίκου Ρογκαβόπουλου, την ώρα που ο Ολυμπιακός στερήθηκε -στην τέταρτη περίοδο- των υπηρεσιών του Σάσα Βεζένκοφ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να «γυρίσει» την αναμέτρηση.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξέλιξη του αγώνα