Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, 68-79: Το «τριφύλλι» κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-79 του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 και είναι -για το 2026- ο κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ.
Σ' έναν ισορροπημένο, αρχικά, αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εκμεταλλευτεί τόσο την καλή του άμυνα, όσο και την επιθετική συνεισφορά της νέας του μεταγραφής, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του.
Για τον Παναθηναϊκό, κομβικές ήταν και οι εμφανίσεις του Τσέντι Όσμαν, Ντίνου Μήτογλου και Νίκου Ρογκαβόπουλου, την ώρα που ο Ολυμπιακός στερήθηκε -στην τέταρτη περίοδο- των υπηρεσιών του Σάσα Βεζένκοφ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να «γυρίσει» την αναμέτρηση.
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξέλιξη του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία του και δεύτερη διαδοχική, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό του Allwyn Final 8, στο κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.
Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά, προηγήθηκαν 6-12 στα μισά της πρώτης περιόδου με τα τρίποντα των Χουάντσο και Όσμαν, όμως ο Βεζένκοφ κράτησε τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας τους πρώτους οκτώ πόντους της ομάδας του και ισοφαρίζοντας σε 15-15. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 17-17.
Στη δεύτερη περίοδο, ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε ώθηση από τον πάγκο και οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έτρεξαν σερί 12-0, φτάνοντας στο +14 (19-33). Με τον Ρογκαβόπουλο να ανεβάζει τη διαφορά ακόμη και στο +17 (28-45), το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 29-45.
Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τζόουνς, που μείωσε σε 35-47, αλλά ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο. Το τρίποντο του Σλούκα διαμόρφωσε το 50-69, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 51-69.
Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός -χωρίς τον Βεζένκοφ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση- έκανε μια τελευταία προσπάθεια, μειώνοντας σε 63-75. Ωστόσο, το τρίποντο του Όσμαν «έκοψε» τη φόρα των «ερυθρόλευκων» και ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι το τελικό 79-68.
Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός AKTOR σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, αφού δεν είχε συμμετάσχει στον θεσμό του «Super Cup» λόγω υποχρεώσεων στην Αυστραλία στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»