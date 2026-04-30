Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Κυρίαρχος και πιο κοντά στο Final Four της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Μονακό με 94-64 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο περιθώριο των playoffs της EuroLeague, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, «χτίζοντας» διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο, όπου κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το επιμέρους 31-8 της δεύτερης περιόδου αποδείχθηκε καθοριστικό, μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία από πολύ νωρίς.

Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και υψηλά ποσοστά ευστοχίας, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο μέρος με διψήφιο αριθμό ασίστ και μόλις ένα λάθος, δείγμα της απόλυτης συγκέντρωσης και πειθαρχίας στο παιχνίδι τους.

Ολυμπιακός - Μονακός: «MVP» ο Βεζένκοφ

Πρωταγωνιστής για ακόμη ένα ματς ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε τον τόνο επιθετικά από νωρίς, ενώ πολύτιμες λύσεις πρόσφεραν και οι Έβαν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός χτύπησε τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι, εκμεταλλευόμενος πλήρως τα αμυντικά κενά της Μονακό.

Από την άλλη πλευρά, η γαλλική ομάδα εμφανίστηκε με σημαντικές απουσίες και δεν κατάφερε ποτέ να ακολουθήσει τον ρυθμό. Η αποβολή του Μάικ Τζέιμς στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά και η απουσία βασικών παικτών, επηρέασαν ακόμη περισσότερο την εικόνα της, που έδειχνε ήδη να «λυγίζει» απέναντι στην ένταση του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο χωρίς να απειληθούν, με τη διαφορά να ξεπερνά ακόμη και τους 30 πόντους. Η άμυνα παρέμεινε σταθερά σε υψηλό επίπεδο, ενώ στην επίθεση η ομάδα συνέχισε να βρίσκει εύκολες λύσεις.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μια άνετη βραδιά για τον Ολυμπιακό, με το κοινό στο ΣΕΦ να δημιουργεί εξαιρετική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει την ομάδα. Στις εξέδρες βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παίρνει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.