Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του Final 4

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο, Παρασκευή (22/5) τη Φενέρμπαχτσε, στο περιθώριο του Α' Ημιτελικού του Final 4 της EuroLeague, που διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4 της EuroLeague της Αθήνας, επικρατώντας της Μονακό με 3-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 3-1 τη Ζαλγκίρις.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε αναμένεται να αρχίσει στις 18:00 και να μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου

Την Πέμπτη, ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των ομάδων, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να δηλώνει ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε: «Ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα το αν είναι καλό ή κακό που είναι στην χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύαμε. Πάντα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπου και να παίζουμε, οπότε το σημαντικό ήταν να είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φάιναλ Φορ. Εκτιμούμε τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Να κερδίσουμε τη λίγκα.»

Για το αν είναι σημαντικό που το Final Four γίνεται στην Αθήνα, απάντησε: «Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Γιουλ. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για το αν βλέπει ομοιότητες στον φετινό Ολυμπιακό με την ομάδα του 2013: «Θα είναι μια φανταστική κατάσταση αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το 2013. Είχαμε μια ομάδα με κίνητρο τότε και πολύ ταλέντο. Βλέπω παρόμοια πράγματα και φέτος. Έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να ηγηθούν δια του παραδείγματος».

Για το αν θα στηριχθεί στην φροντ λάιν του: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις ομάδα ψάχνεις κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους, έχουμε παίκτες που θυσιάζουν το εγώ τους για το καλό της ομάδας. Έχω παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα από την θέση».

Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι τεράστια και είναι αδύνατον να αντέξεις με μόνο 8 παίκτες. Πλέον δεν είναι αρκετοί. Έχουμε βετεράνους που υποεδέχονται κάθε νέο παίκτη. Είμαστε σαν μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό».