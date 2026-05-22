Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Στο τελικό του Final Four 2026 οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον Α' Ημιτελικό του Final Four 2026 της EuroLeague, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής.

Ο Ολυμπιακός, από την αρχή της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, με την πολύ καλή του άμυνα κράτησε σταθερό το προβάδισμά του παρά τα -κατά διαστήματα- «ξεσπάσματα» της τουρκικής ομάδας. Αποτέλεσμα, η νίκη του με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Με την καλή του άμυνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να περιορίσει τη Φενέρμπαχτσε από τα πρώτα λεπτά. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν το ματς με σερί 12-0, κρατώντας την τουρκική ομάδα χωρίς καλάθι για περισσότερα από τέσσερα λεπτά.

Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 18-12, με τον Ολυμπιακό να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του, ενώ στη δεύτερη περίοδο η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 15 πόντους.

Παρά την προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε να επιστρέψει πριν το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά δυναμικά στο τρίτο δεκάλεπτο και με νέο σερί 11-0 εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους (43-23). Η τουρκική ομάδα μείωσαν προσωρινά, όμως οι Πειραιώτες δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο.

Καθοριστικός ήταν ο Άλεκ Πίτερς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και απόλυτη ευστοχία στα τρίποντα, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία.

Από τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 17 πόντους, όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει πραγματικά στο φινάλε.

Ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον τον αντίπαλό του στον τελικό από το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.