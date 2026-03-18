Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με «διαστημικό» Φουρνιέ βλέπει ακόμη και την 1η θέση

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κινείται σε άλλη... διάσταση (career high με 36 πόντους), ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και πλέον από τη δεύτερη θέση ονειρεύεται ακόμη και την πρωτιά (ρεκόρ 21-11), έχοντας αγκαλιάσει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-87 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη διαδοχική ήττα της (ρεκόρ 22-9).

Μετά από ένα... νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβγαλε ένταση στην άμυνα, ο Φουρνιέ φόρτωσε με 15 πόντους το αντίπαλο καλάθι στη δεύτερη περίοδο και με τον Γάλλο σταρ να προσθέτει άλλους 19(!) στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο ο δρόμος για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στρώθηκε με... ροδοπέταλα.

Εκτός του Φουρνιέ, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και Σάσα Βεζένκοβ με 24 πόντους (αλλά 0/3 τρίποντα), 10 πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ρεσιτάλ δημιουργίας έδωσε ο Τόμας Γουόκαπ με 11 ασίστ. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, πάλεψε με 30 πόντους (career high) ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Οι παίκτες που απουσίαζαν

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ, Ταϊρίκ Τζόουνς που αποκτήθηκαν μετά από την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί ο αγώνας, ενώ για τον ίδιο λόγο απουσίασαν από τη Φενέρ οι Νάντο ντε Κόλο, Κρις Σίλβα. Εκτός ήταν και οι τραυματίες Γουίλμπεκιν, Χολ, Γιάντουνεν, Μέλι.

Η αδυναμία που παρουσίασε ο Ολυμπιακός από τα 6,75 στο πρώτο δεκάλεπτο (0/3) και οι κακές περιφερειακές άμυνές του, επέτρεψαν στη Φενέρμπαχτσε να βρει γρήγορα ρυθμό και να τιμωρήσει κάθε λάθος των Πειραιωτών. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν γρήγορα με 2-7 στο 2΄ και παρά το «ερυθρόλευκο» σερί 7-0 (9-7 στο 3΄), η τουρκική ομάδα απάντησε με τρία κολλητά τρίποντα για το 13-20 στο 6΄. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανταπεξέλθει, αλλά το σύνολο του Γιασικεβίτσιους φρόντισε να κλείσει την περίοδο στο +6 (23-29), με τρίποντο του Κόλσον στην εκπνοή του δεκαλέπτου. Ο Μπιμπέροβιτς με 9 πόντους και 3/3 τρίποντα έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στην ελληνική ομάδα σε αυτό το διάστημα, τη στιγμή που ο Βεζένκοβ με 12 πόντους δεν βρήκε βοήθειες στην επίθεση.

Η πεντάδα που παρέταξε στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας (Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουορντ, Πίτερς, Χολ) στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, άλλαξε τις ισορροπίες. Η άμυνα του Ολυμπιακού «έδεσε» και με τον Φουρνιέ να παίρνει... φωτιά στην επίθεση (15π. στο β' δεκ.), οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 23-7 και ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (+10, 46-36 στο 18΄). Ωστόσο, ο Μπιμπέροβιτς ξεκόλλησε την τουρκική ομάδα από τα 6,75, ο Κόλσον βρήκε και πάλι στόχο στην εκπνοή σε τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν στο έπακρο ένα δίλεπτο αδράνειας του Ολυμπιακού τρέχοντας επιμέρους σκορ 2-10 για το 48-46 του ημιχρόνου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας... ανακάτεψε και πάλι την τράπουλα στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) και δικαιώθηκε. Με έμφαση στην άμυνα και τον Βεζένκοβ να βρίσκει και πάλι ρυθμό, ο Ολυμπιακός απάντησε γρήγορα με σερί 12-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 24΄ στους 14 πόντους (60-46). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν με τον Χόρτον-Τάκερ να μαζέψουν τη διαφορά, αλλά ο Ντόρσεϊ από τα 6,75 κράτησε τη διψήφια διαφορά μέχρι το 27΄ (65-55). Ωστόσο, κάποια λάθη του Ολυμπιακού επέτρεψαν στην τουρκική ομάδα να ροκανίσει τη διαφορά και να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο -7 (74-67).

Στον... επίλογο του αγώνα, ο Χόρτον-Τάκερ προσπάθησε μόνος του να γυρίσει το ματς και με γκολ-φάουλ του γράφτηκε το 78-75 στο 32΄. Ωστόσο, η απάντηση του Φουρνιέ από τα 6,75 «ζέστανε» τον Γάλλο, ο οποίος με προσωπικό σερί που ολοκληρώθηκε επίσης με τρίποντο διαμορφώθηκε το 93-79 στο 37΄. Ο Γουόκαπ τον... μιμήθηκε από τα 6,75 στην επόμενη επίθεση (96-81) και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος...

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Λάτισεβς, Τεπενιέ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Γουορντ 6, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 10 (1), Πίτερς 9 (1), Μιλουτίνοβ 6, Χολ 4, ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 36 (5).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 16 (2), Χόρτον-Τάκερ 30 (4), Μπόστον 6, Μπιμπέροβιτς 15 (4), Μπιτίμ, Ζάγκαρς 2, Κόλσον 13 (3), Μπιρτς 2.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ