Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Η UEFA έκανε γνωστό πριν από λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιοακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.
Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού
- 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
- 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
- 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
- 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
- 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
- 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
- 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
- 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
Το νέο φορμάτ του Champions League
Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.
- Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.
- Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».
- Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.
- Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.