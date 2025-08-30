Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Η UEFA έκανε γνωστό πριν από λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιοακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)



Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.