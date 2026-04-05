Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Φάληρο, την ΑΕΚ στο περιθώριο της πρώτης αγωνιστικής των play offs της Super League.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ κλείνουν την πρώτη αγωνιστική των play offs, τα οποία αναμένεται με το πέρας τους να αναδείξουν την επόμενη πρωταθλήτρια ομάδα της Super League.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου ξεκινάει στις 21:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sports 1HD. Η ΑΕΚ είναι πρώτη μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου του ελληνικού πρωταθλήματος με 60 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 58 βαθμούς.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι έκαναν πριν την αναμέτρηση για τα play offs

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος της χρονιάς του με ισοπαλία -εντός έδρας- απέναντι στην ΑΕΛ (0-0). Παρά την έντονη πίεση και τις κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η πολυπρόσωπη άμυνα των Θεσσαλών αποδείχθηκε απροσπέλαστη, στερώντας από τους «ερυθρόλευκους» ένα πολύτιμο τρίποντο.

Αυτή η απώλεια βαθμών φέρνει τον Ολυμπιακό στη 2η θέση με 58 βαθμούς, υποχωρώντας στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Super League επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησε στο παιχνίδι από το πρώτο ημίωρο, δείχνοντας τις διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 5′ ο Γιόβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 16′ το αυτογκόλ του Πέτκοφ διπλασίασε τα τέρματα της Ένωσης. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Βάργκα στο 26′, σφραγίζοντας τους τρεις βαθμούς.