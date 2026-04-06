Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς η απαγόρευση των τρανς γυναικών θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις γυναίκες αθλήτριες

Για χρόνια, η Κέιτ αγωνιζόταν χωρίς να αμφισβητεί αν ανήκε στον χώρο. Ο στίβος της πρόσφερε φιλίες, μια αίσθηση κοινότητας και την ικανοποίηση ότι γινόταν πιο δυνατή και πιο γρήγορη σε κάθε αγώνα. Τώρα, η θέση της στο άθλημα μοιάζει λιγότερο ασφαλής.

Η Κέιτ είναι μια intersex γυναίκα - ο όρος intersex χρησιμοποιείται για άτομα που γεννιούνται με παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου που δεν εμπίπτουν στους παραδοσιακούς ορισμούς ανδρικών ή γυναικείων σωμάτων. Έχει Σύνδρομο Πλήρους Αντίστασης στα Ανδρογόνα (CAIS), μια σπάνια γενετική κατάσταση κατά την οποία άτομα με χρωμοσώματα XY είναι ανθεκτικά στα ανδρογόνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συνήθως γυναικεία εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Η νέα πολιτική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που απαιτεί γενετικό έλεγχο για τις γυναίκες - με στόχο να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή «περιορίζεται σε βιολογικές γυναίκες» - έχει αφήσει την 21χρονη Κέιτ αβέβαιη για το πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες σε αθλήτριες σαν κι εκείνη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ανατροπή της απόφασης της ΔΟΕ το 2015 (που τέθηκε σε ισχύ το 2016), η οποία επέτρεπε σε τρανς αθλήτριες να αγωνίζονται χωρίς να έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου. Επιπλέον, η απόφαση αυτή αποτελεί απόκλιση από τη μακροχρόνια πολιτική της ΔΟΕ κατά τέτοιων εξετάσεων φύλου, εν μέρει λόγω της ανακρίβειάς τους σε αθλητές με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, όπως το σύνδρομο CAIS.

Παρά τη μεγάλη πολιτική προσοχή, ελάχιστες τρανς γυναίκες έχουν αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Η Λόρελ Χάμπαρντ, αρσιβαρίστρια από τη Νέα Ζηλανδία, έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς γυναίκα που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 - η μοναδική μέχρι σήμερα - χωρίς να κερδίσει μετάλλιο.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΔΟΕ, αθλήτριες με CAIS εξαιρούνται από την απαγόρευση που αφορά ορισμένες intersex γυναίκες. Ωστόσο, η Κέιτ λέει ότι παραμένει ασαφές πώς αυτή η εξαίρεση θα ερμηνευτεί ή θα εφαρμοστεί στην πράξη.

«Τα στοιχεία που επικαλούνται συγκρίνουν τυπικούς άνδρες με τυπικές γυναίκες», λέει η Κέιτ, αθλήτρια στίβου σε πανεπιστημιακό επίπεδο, που ζήτησε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο λόγω φόβων παρενόχλησης.

«Προσπαθούν να γενικεύσουν αυτά τα δεδομένα σε άλλους πληθυσμούς χωρίς να έχουν μελετήσει πραγματικά τις intersex γυναίκες ή τις γυναίκες με παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου ή τις τρανς γυναίκες».

Οι καταστάσεις αντίστασης στα ανδρογόνα περιγράφονται συχνά ως ένα φάσμα. Οι επικριτές της νέας πολιτικής υποστηρίζουν ότι ο καθορισμός ορίων για το ποιος πληροί τα κριτήρια θα απαιτούσε κλινική κρίση - ωστόσο, το πού θα τεθεί αυτή η γραμμή παραμένει ασαφές.

Ποιος είναι ο νέος έλεγχος για τους Ολυμπιακούς αθλητές;

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι γυναίκες αθλήτριες θα πρέπει να υποβάλλονται σε γενετικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου για το γονίδιο SRY. Το γονίδιο SRY, που βρίσκεται συνήθως στο χρωμόσωμα Υ, παίζει ρόλο στην έναρξη της ανάπτυξης του ανδρικού φύλου στα πρώτα εμβρυϊκά στάδια. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας.

«Το βιολογικό φύλο στους ανθρώπους καθορίζεται από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση χρωμοσωμικών, γονιδιακών, ορμονικών και φαινοτυπικών (σωματικών) παραγόντων», δήλωσε ο γενετιστής Άντριου Σινκλέρ, που συνέβαλε στην ανακάλυψη του γονιδίου SRY το 1990. «Η παρουσία του γονιδίου SRY από μόνη της δεν καθορίζει το βιολογικό φύλο».

Με βάση την πολιτική, οι αθλήτριες που δεν φέρουν το γονίδιο SRY μπορούν να αγωνιστούν στην κατηγορία των γυναικών. Όσες το φέρουν αποκλείονται γενικά, με μια «σπάνια εξαίρεση» για ορισμένες περιπτώσεις όπως το CAIS, όπου δεν θεωρείται ότι υπάρχει πλεονέκτημα από την τεστοστερόνη.

Εστιάζοντας στην παρουσία του γονιδίου SRY, η πολιτική ενδέχεται να αποκλείσει ορισμένες αθλήτριες με διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη φύλου, συμπεριλαμβανομένων intersex γυναικών με χρωμοσώματα XY που ανατράφηκαν και αναπτύχθηκαν ως γυναίκες. Εκτιμάται ότι περίπου το 2% του πληθυσμού έχει τέτοιες παραλλαγές, αν και το πραγματικό ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο, καθώς πολλοί άνθρωποι το ανακαλύπτουν μόνο μέσω γενετικών εξετάσεων.

Η πολιτική ισχύει για διοργανώσεις της ΔΟΕ, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων. Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της «δικαιοσύνης, ασφάλειας και ακεραιότητας στον υψηλό αθλητισμό», επικαλούμενη πλεονεκτήματα από το ανδρικό φύλο.

Για τις τρανς αθλήτριες, η ανατροπή της προηγούμενης πολιτικής αποτελεί σοβαρό πλήγμα.

Η Κλόε Άντερσον, πρώην παίκτρια βόλεϊ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ, είχε παρουσιαστεί σε ντοκιμαντέρ της ΔΟΕ μετά την απόφαση του 2015.

«Το βόλεϊ ήταν ένας ασφαλής χώρος για μένα», λέει. «Ήταν η πρώτη φορά που τα πήγαινα καλά στο σχολείο, γιατί είχα κίνητρο να παίξω». Μετά τη νέα απόφαση, δήλωσε απογοητευμένη αλλά όχι έκπληκτη: «Θα βλάψει πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους θα βοηθήσει».

Ο Άλουν Γουίλιαμς, καθηγητής γονιδιωματικής του αθλητισμού και της άσκησης στο Manchester Metropolitan University, υποστηρίζει ότι, αν και υπάρχει «κάποια κατανοητή ανησυχία σχετικά με την επιλεξιμότητά τους στον γυναικείο αθλητισμό», οι έλεγχοι φύλου δεν αποτελούν ακριβή ή κατάλληλη λύση.

Όσον αφορά τις intersex γυναίκες, τονίζει ότι τα στοιχεία για πλεονεκτήματα είναι «ελάχιστα» και η έρευνα που επικαλείται η ΔΟΕ «πολύ χαμηλής ποιότητας».

«Η πραγματική γκρίζα ζώνη είναι αν υπάρχει έστω και μικρό πλεονέκτημα από την ευαισθησία στην τεστοστερόνη», λέει. «Οι κανονισμοί βασίζονται στην υπόθεση ότι υπάρχει - αλλά σχεδόν δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία».

Πώς η πολιτική θα μπορούσε να επηρεάσει και τις cisgender γυναίκες

Παρόλο που η πολιτική στοχεύει κυρίως τις τρανς γυναίκες και ορισμένες intersex γυναίκες, οι επικριτές λένε ότι οι επιπτώσεις της μπορεί να επεκταθούν σε όλες τις γυναίκες αθλήτριες.

«Αν και αυτή η απόφαση θα επηρεάσει ελάχιστες τρανς γυναίκες, θα επηρεάσει κάθε intersex και κάθε cisgender γυναίκα λόγω των γενετικών ελέγχων», λέει ο Κρις Μοσιέρ, αθλητής τριάθλου της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Η δις Ολυμπιονίκης Κάστερ Σεμένια, που αυτοπροσδιορίζεται ως cisgender γυναίκα, έχει δεχτεί αμφισβήτηση για το φύλο της για σχεδόν δύο δεκαετίες. Σε άρθρο γνώμης χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή» και προειδοποίησε ότι μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα γυναίκες από τον Παγκόσμιο Νότο.

«Ο γενετικός έλεγχος δεν είναι - και ποτέ δεν ήταν - τρόπος προστασίας των κοριτσιών και των γυναικών στον αθλητισμό», έγραψε. «Το να τον παρουσιάζουμε έτσι είναι σαν να κρύβουμε ένα τέρας. Ας το πούμε με το όνομά του: αποκλεισμός, απλώς με διαφορετική ονομασία».

Με πληροφορίες από Time Magazine