Ολυμπιακοί Αγώνες Λος Άντζελες 2028: «Σπάνε» μία παράδοση δεκαετιών

Στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διατηρήσουν τα εμπορικά τους ονόματα, βάζοντας τέλος στην πολυετή παράδοση που θέλει τους χώρους να μην έχουν εμπορική σήμανση.

Μέχρι σήμερα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) , όπως και άλλες μεγάλες διοργανώσεις, από το Μουντιάλ της FIFA μέχρι τους τελικούς του Champions League, απαιτούσε την πλήρη κάλυψη ή αφαίρεση κάθε λογότυπου που δεν ανήκε στους επίσημους χορηγούς. Έτσι, το Emirates Stadium της Άρσεναλ γινόταν απλώς «Arsenal Stadium» στους αγώνες της UEFA, ενώ το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ θα είναι γνωσ«New York New Jersey Stadium» για το Μουντιάλ του 2026.

Η αλλαγή πολιτικής συζητιόταν εδώ και χρόνια. Μέχρι τώρα, οι κανόνες της ΔΟΕ απαιτούσαν οι εγκαταστάσεις να είναι εντελώς απαλλαγμένες από εμπορική σήμανση, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και σε κάθε άλλο σημείο. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια πιο χαλαρή εκδοχή: να παραμείνει «καθαρός» μόνο ο χώρος όπου διεξάγεται το άθλημα, αλλά να επιτρέπεται η εμπορική ονομασία ή σήμανση σε άλλα μέρη του σταδίου. Μια τέτοια προσέγγιση θα διατηρούσε την αποκλειστικότητα των επίσημων χορηγών κατά τη διάρκεια των αγώνων, δίνοντας όμως παράλληλα περισσότερη ορατότητα σε εταιρείες που έχουν αγοράσει τα δικαιώματα ονομασίας των εγκαταστάσεων.

Ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής LA28, Κέισι Γουάσερμαν, τόνισε ότι στις ΗΠΑ τα ονόματα εταιρειών είναι «βαθιά ενσωματωμένα» στην αθλητική κουλτούρα και ότι πολλά γήπεδα είναι ήδη ευρέως γνωστά με τα εμπορικά τους ονόματα.

Την Πέμπτη, η LA28 ανακοίνωσε ότι οι δύο πρώτοι χώροι που θα διατηρήσουν επίσημα τα εταιρικά τους ονόματα είναι το Comcast Squash Center στα Universal Studios, που θα φιλοξενήσει το ολυμπιακό ντεμπούτο του σκουός, και το Honda Center στο Άναχαϊμ, έδρα των Anaheim Ducks στο NHL, όπου θα διεξαχθεί το ολυμπιακό τουρνουά βόλεϊ σάλας. Αντίστοιχα, μεγάλοι χώροι όπως το SoFi Stadium, το Intuit Dome, το Crypto.com Arena και το BMO Stadium θα μπορέσουν να κρατήσουν τις ονομασίες τους, εφόσον οι χορηγοί εξασφαλίσουν τα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον Γουάσερμαν, το νέο μοντέλο μπορεί να αποφέρει έσοδα που φτάνουν τα εννιαψήφια ποσά, ανάλογα με τον χώρο και την τοποθεσία. «Από τη στιγμή που καταθέσαμε την υποψηφιότητά μας, δεσμευτήκαμε να επανεξετάσουμε τι είναι εφικτό για τους Αγώνες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα «θα ωφελήσει το Ολυμπιακό Κίνημα στο σύνολό του».

Η ΔΟΕ χαρακτήρισε το σχέδιο «πιλοτικό» και ξεκαθάρισε ότι θα αξιολογηθεί για το αν μπορεί να εφαρμοστεί και σε μελλοντικές διοργανώσεις. Οι βασικοί κανόνες για τον αγωνιστικό χώρο θα παραμείνουν σε ισχύ, κάτι που σημαίνει ότι καμία εμπορική σήμανση δεν θα εμφανίζεται μέσα στις ζώνες διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες θα διεξαχθούν από 14 έως 30 Ιουλίου 2028 και οι Παραολυμπιακοί από 15 έως 27 Αυγούστου, με προϋπολογισμό 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από ιδιωτική χρηματοδότηση.

Με πληροφορίες από Guardian