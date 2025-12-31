Οι σημαντικότερες αθλητικές στιγμές του 2025

Ας το παραδεχτούμε, το 2025 δεν ήταν η χρόνια με τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις.

Φταίει το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές παγκόσμιες διοργανώσεις και τουρνουά; Φταίει ότι λίγο πολύ τα φαβορί έκαναν τη δουλειά τους και δεν βρέθηκαν προ εκπλήξεων; Ίσως. Ακόμη κι έτσι, όμως, υπήρξαν ορισμένες στιγμές τις οποίες θα μνημονεύουμε για καιρό, σημαντικές διακρίσεις και επιδόσεις, ατομικές, ομαδικές, διεθνείς. Και μερικές ελληνικές. Ας τις πάρουμε, λοιπόν, με τη σειρά.

Η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε μετάλλιο στο μπάσκετ έπειτα από 16 χρόνια

H εθνική μας ομάδα μπάσκετ έσπασε την αρνητική παράδοση και πήρε μετάλλιο. Φωτ.: Eurokinissi

Η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων, η εθνική ομάδα που, μαζί με εκείνη του πόλο, μας έχει χαρίσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες, για αρκετά χρόνια είχε σιγήσει. Με καλό ρόστερ, με μέτριο, με κακό, πάντα έβρισκε τον τρόπο να μείνει εκτός της ζώνης των μεταλλίων. Η αρνητική αυτή παράδοση που είχε δημιουργηθεί έπρεπε με κάποιο τρόπο να σπάσει. Και ο άνθρωπος που ήξερε πώς να το κάνει ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η εικόνα με τον ίδιο να έχει στους ώμους του την ελληνική σημαία και αγκαλιά με τα αδέρφια του, τον Θανάση και τον Κώστα, να κλαίνε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, θα μείνει ανεξίτηλη στις μνήμες μας. Και φυσικά, η ατάκα του λίγο αργότερα ότι η επιτυχία αυτή είναι πάνω από κάθε άλλη που είχε πετύχει ως τότε στο μπάσκετ. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του MVP και μία φορά τον τίτλο του πρωταθλητή του NBA. Με το καλό, Γιάννη, να μας έρθουν κι άλλα στο μέλλον!

Στο Euro 2025 καταλάβαμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι εδώ

Το γυναικείο ποδόσφαιρο αρχίζει να γνωρίζει με γοργούς ρυθμούς την αναγνωρισιμότητα που του αξίζει. Φωτ.: Eddie Keogh/Getty Images/Ideal Image

Αυτό που συνέβη τον Ιούλιο στα γήπεδα της Ελβετίας δεν είχε προηγούμενο. Στάδιο εβδομήντα και ογδόντα χιλιάδων θέσεων να είναι υπερπλήρες, με οπαδούς που έφτασαν εκεί από κάθε γωνιά της Ευρώπης για να δούνε τις αγαπημένες τους ποδοσφαιρίστριες να παίζουν για την εθνική τους ομάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης, με 657.000 ανθρώπους να βλέπουν τους αγώνες από τα γήπεδα και άλλους 1,2 εκατ. από τις fan zone στις ελβετικές πόλεις. Ακόμη ένα δείγμα ότι το ποδόσφαιρο αρχίζει να γνωρίζει με γοργούς ρυθμούς την αναγνωρισιμότητα που του αξίζει.

Στα αγωνιστικά, η Εθνική Αγγλίας κατάφερε να σηκώσει το κύπελλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Κλόι Κέλι, η οποία ερχόταν συνήθως αλλαγή από τον πάγκο και έδινε τη λύση. Πιο σπουδαία στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν η εξωπραγματική επέμβαση της Γερμανίδας Ανν-Κάτριν Μπέργκερ, στην παράταση του προημιτελικού με τη Γαλλία. Αν δεν την έχεις δει, χάνεις!

To trade του Λούκα Ντόνσιτς στους Λέικερς

O Λούκα Ντόνσιτς από το πουθενά αφήνει τους Ντάλας Μάβερικς και μετακινείται στους Λος Άντζελες Λέικερς. Φωτ.: Harry How/Getty Images/Ideal Image

Εκεί, λοιπόν, που καθόμασταν ήρεμοι και περιμέναμε να δούμε πώς θα κλείσει και αυτός ο κύκλος ανταλλαγών αθλητών στο NBA, σκάει σαν βόμβα η είδηση ότι ο Λούκα Ντόνσιτς, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ αυτή τη στιγμή, από το πουθενά αφήνει τους Ντάλας Μάβερικς και μετακινείται στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό και αναρωτηθήκαμε την ίδια στιγμή «μα καλά, πώς γίνεται μια ομάδα να αφήνει τον franchise παίκτη της να φύγει και στη θέση του να μην παίρνει έναν ανάλογης φήμης και skills αθλητή;». Κι όμως, συνέβη.

Αυτό που ακολούθησε στο Ντάλας δεν είχε προηγούμενο, με χιλιάδες οπαδούς στα επόμενα παιχνίδια να απαιτούν την απόλυση του ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για αυτή τη μετακίνηση, του Νίκο Χάρισον. Τελικά αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Ακόμη, όμως, σε συνεντεύξεις του, υποστηρίζει ότι ήταν μια ορθή κίνηση. Πάντως, κανένας άλλος δεν φαίνεται να συμμερίζεται την άποψή του.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ στο ποδόσφαιρο ανδρών και η ΑΕΚ στο γυναικών

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος. Φωτ.: Eurokinissi

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρονιά για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν η επέτειος 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Και το γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο: κατακτώντας και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος. Φέτος επίσης έκανε εγκαίνια το νέο μουσείο της ομάδας, εντός του οποίου μπορεί να βρει κανείς κειμήλια από τη μακρά ιστορία της.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών, η ΑΕΚ κατέκτησε επίσης και τους δύο εγχώριους τίτλους

Στο ποδόσφαιρο γυναικών, η ΑΕΚ κατέκτησε επίσης και τους δύο εγχώριους τίτλους, εκθρονίζοντας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ως τότε ήταν ο «μόνιμος πρωταθλητής», μετρώντας ήδη 19 τίτλους τα τελευταία 24 χρόνια. Η φιέστα, μάλιστα, για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στην «Αγιά Σοφιά», μπροστά σε τουλάχιστον 15.000 θεατές, αριθμό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μάς έδειξε πώς είναι η θέα από τα 6,08 μέτρα

Το 2025 ήταν η χρόνια του. Φωτ.: Eurokinissi

Το 2025 ήταν η χρόνια του. Το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Επιδόσεις που το ελληνικό άλμα επί κοντώ δεν είχε δει ποτέ ξανά στην ιστορία του. Η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν τον περασμένο Αύγουστο, όταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου πήδηξε στα 6 μέτρα και 8 εκατοστά. Και ύστερα το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Κατά πάσα πιθανότητα, θα μιλούσαμε τώρα για τον μεγαλύτερο επικοντιστή του κόσμου. Όλα αυτά, βέβαια, εάν μπροστά του δεν βρισκόταν ο Σουηδός Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος έχει βαλθεί να σπάσει όλους τους νόμους της φυσικής με τις επιδόσεις του. Φέτος έσπασε για ακόμη μια φορά το ένα παγκόσμιο ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ο πήχης έχει φτάσει πια στα 6 μέτρα και 30 εκατοστά. Όλοι, όμως, είμαστε σίγουροι ότι θα τα αφήσει κι αυτά πίσω του το 2026.

Οι δυο τους πάντως φαίνεται ότι διατηρούν πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Αυτό φάνηκε και από το πάθος με το οποίο ο Έλληνας αθλητής πανηγύρισε μαζί με τον συναθλητή του το νέο του παγκόσμιο ρεκόρ. Μια σκηνή-επιτομή του fair play που θα μείνει στην ιστορία.

Ο τρόπος με τον οποίο η PSG ισοπέδωσε στον τελικό του Champions League την Ίντερ

Η Παρί Σεν Ζερμέν το προσπαθούσε για χρόνια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν το προσπαθούσε για χρόνια. Έριχνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, αγόραζε τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και πάλι δεν κατάφερνε να φτάσει στην πηγή και να πιει νερό. Όλα, όμως, άλλαξαν όταν στον πάγκο της έφτασε ο Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός τεχνικός, σε αντίθεση με τους προηγούμενους, έδωσε περισσότερο βάση σε νεαρούς αλλά υπερταλαντούχους παίκτες και κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα που τρόμαζε στο διάβα της κάθε αντίπαλο. Ήδη από τα μέσα της περασμένης σεζόν έδειξε τις διαθέσεις της. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα έκανε στην –πραγματικά αξιοσέβαστη– Ίντερ στον τελικό του περασμένου Μαΐου. 5-0. Σκόραραν όλοι.

Ο Κβαρατσχέλια, ο Χακίμι, ο Ντουέ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν οι Γάλλοι οπαδοί, οι οποίοι σήκωσαν ένα τεράστιο πανό για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του Ενρίκε, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια σε ηλικία μόλις 9 ετών.

Η Ελλάδα διοργάνωσε το Eurobasket γυναικών και το Βέλγιο το κατέκτησε σε έναν ιστορικό τελικό στο ΣΕΦ

Tο Βέλγιο, ουσιαστικά άρπαξε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της Ισπανίας.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η χώρα μας είχε την τύχη να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά τουρνουά της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της Αθήνας και του Πειραιά στήριξαν την εθνική μας ομάδα. Με μπροστάρισσα τη Φασούλα, η οποία πλέον διαπρέπει στα γήπεδα της Τουρκίας με τη φανέλα της Μπεσίκτας, έδωσε τα πάντα για να περάσει στην επόμενη φάση των νοκ άουτ, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει.

Η ομάδα που τελικά τα κατάφερε ήταν το Βέλγιο – ουσιαστικά άρπαξε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της Ισπανίας, που είχε το προβάδισμα μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ένα μοιραίο λάθος, όμως, λίγο πριν από την εκπνοή του παιχνιδιού, τα άλλαξε όλα. Ένας ιστορικός τελικός που αξίζει να παρακολουθήσεις ακόμη και τώρα.

Η Εθνική Πόλο Γυναικών έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι Ελληνίδες αθλήτριες κατακτούν κάτι τόσο μεγάλο.

Το ελληνικό πόλο είναι πάντα εκεί, πιστό στο ραντεβού του με τις επιτυχίες. Η εθνική Ελλάδος κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 12-9 στον τελικό κόντρα στην ομάδα της Ουγγαρίας, μιας χώρας με επίσης σπουδαία παράδοση στην υδατοσφαίριση, και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι Ελληνίδες αθλήτριες κατακτούν κάτι τόσο μεγάλο. Είχε προηγηθεί ο θρίαμβος στη Σανγκάη πριν από 14 χρόνια. Μετά το τέλος του αγώνα, όλες τους, μαζί και με το τεχνικό επιτελείο, βούτηξαν στην πισίνα για να πανηγυρίσουν το χρυσό. Ανάλογες πανηγυρικές σκηνές εκτυλίχθηκαν και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πλήθος κόσμου να τις περιμένει για να γιορτάσει μαζί τους.

Ο τελικός πεντέμισι ωρών μεταξύ του Αλκαράθ και του Σίννερ στο Roland Garros που θα μείνει στην ιστορία

Μεγάλος νικητής ήταν τελικά ο Αλκαράθ, ο οποίος θεωρείται ήδη το νέο μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου τένις.

Το τένις ανδρών ζει τη μεγάλη μεταβατική του περίοδο. Όλοι οι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος είτε έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση (βλ. Φέντερερ, Ναδάλ), είτε βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους (βλ. Τζόκοβιτς). Ο τελευταίος, μάλιστα, αποφάσισε πλέον να ζήσει μόνιμα στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω του την πατρίδα του.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι νέοι τενίστες που έρχονται με φόρα. Λίγο πιο μπροστά, όμως, δείχνουν να είναι Αλκαράθ και Σίνερ. Οι δυο τους, μάλιστα, έδωσαν μια ιστορική και σπουδαία μάχη στο Roland Garros που διήρκεσε 5 ώρες και 29 λεπτά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του γαλλικού Grand Slam. Μεγάλος νικητής ήταν τελικά ο Ισπανός, ο οποίος θεωρείται ήδη το νέο μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου τένις.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα που σόκαρε τον πλανήτη

O πασίγνωστος διεθνής Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Ζότα.

Ήταν 3 Ιούλιου του 2025 όταν μάθαμε ότι ο πασίγνωστος διεθνής Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Ζότα. Πίσω του άφησε τη σύζυγό του –με την οποία είχαν παντρευτεί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα– και τα τρία παιδιά τους.

Ήδη από τις πρώτες ώρες που η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, οπαδοί της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν, της Λίβερπουλ, βρέθηκαν έξω από το Άνφιλντ, άφησαν λουλούδια και τραγούδησαν το «You’ll Never Walk Alone». Πριν από μερικές μέρες, ο σύλλογος τον τίμησε στο παιχνίδι με τη Γουλφς, την πρώην ομάδα του στην Αγγλία. Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκαν μάλιστα και τα τρία παιδιά του Ντιόγκο Ζότα. Η σύζυγός του, Ρούτε Καρντόσο, ευχαρίστησε την ομάδα και τον κόσμο αργότερα, μέσω ανάρτησής της στα social media, γράφοντας: «Από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ τον σύλλογο και όλους τους φίλαθλους για την αγάπη, τον σεβασμό και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Τα μηνύματα και οι χειρονομίες σας σήμαιναν περισσότερα απ’ όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις».