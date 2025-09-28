Οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στη Σαγκάη: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

Ο Στέφανος Ντούσκος, στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκιφ της κωπηλασίας στη Σαγκάη, και μετά το τέλος του αγώνα, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τη νίκη του σε όλους του Έλληνες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ αμέσως μετά τον αγώνα του έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης, Στέφανος Ντούσκος μίλησε με συγκινητικά λόγια.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο», είπε ο Στέφανος Ντούσκος.

«Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Άπω Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή.

Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να νιώθουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό» συμπλήρωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.