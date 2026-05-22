Οι «Ολυμπιακοί Αγώνες» με αναβολικά καταφθάνουν στο Λας Βέγκας

Οι πρώτοι στην ιστορία «Enhanced Games» —που έχουν ονομαστεί ευρέως «Ολυμπιακοί Αγώνες των Αναβολικών»— θα διεξαχθούν την Κυριακή στο Λας Βέγκας, όπου σπρίντερ, κολυμβητές και αρσιβαρίστες θα αγωνιστούν για παγκόσμια ρεκόρ, ενώ θα λαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Είτε πρόκειται για μια τολμηρή εξερεύνηση των ανώτερων ορίων των ανθρώπινων δυνατοτήτων και της τεχνολογίας, είτε για ένα επικίνδυνο «θέαμα» που δημιουργήθηκε για να πουλήσει αμφίβολα συμπληρώματα «biohacking», η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εκδήλωση έχει γεννήσει αμέτρητα άρθρα πριν ακόμη διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας.

Έχει την οικονομική επιχορήγηση μιας ομάδας υποστηρικτών του «Make America Great Again», συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και του δισεκατομμυριούχου Πίτερ Τιλ, καθώς και χρηματοδοτών από τη Μέση Ανατολή.

Αυθεντικοί Ολυμπιονίκες, όπως ο Αμερικανός σπρίντερ Φρεντ Κέρλι και ο Βρετανός κολυμβητής Μπεν Πράουντ, έχουν δελεαστεί να συμμετάσχουν με χρηματικά έπαθλα που ενδέχεται να αλλάξουν τη ζωή τους.

Όποιος σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ θα πάρει σπίτι του έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι νικητές στο στάδιο 2.500 θέσεων στο καζίνο Resorts World του Λας Βέγκας θα λάβουν ο καθένας επιβράβευση 250.000 δολαρίων.

Αλλά από τότε που συζητήθηκαν για πρώτη φορά το 2023, τα Enhanced Games έχουν δεχτεί σφοδρή κριτική από οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ, ο επικεφαλής του οποίου, Ουιτόλντ Μπάνκα, δήλωσε ότι η «επικίνδυνη» διοργάνωση «πρέπει να σταματήσει».

Η World Aquatics έχει απαγορεύσει σε όποιον συμμετέχει να επιστρέψει στις διοργανώσεις της, ενώ ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε, χαρακτήρισε απλά το όλο εγχείρημα «ηλίθιο».

Οι αγώνες των αναβολικών

Περίπου 42 αθλητές θα λάβουν μέρος στους Enhanced Games. Τα αγωνίσματα περιλαμβάνουν σπριντ 100 μέτρων, κολύμβηση ελεύθερου στυλ και πεταλούδας, άρση βαρών (snatch και clean-and-jerk) και deadlift.

Οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι είναι εν ενεργεία ή πρόσφατα αποσυρμένοι αθλητές που σημείωσαν αξιοσημείωτες επιτυχίες στον «καθαρό» αθλητισμό, αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ονειρευτούν τα χρηματικά έπαθλα που προσφέρονται στο Λας Βέγκας.

Το ενδιαφέρον του πρώην Ιρλανδού Ολυμπιονίκη κολυμβητή Μαξ ΜακΚάσκερ ξύπνησε όταν τον προσέγγισε ένας πρώην συμπαίκτης του και έμαθε ότι θα μπορούσε να κερδίσει χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 25 φορές παραπάνω από τα 10.000 δολάρια που εκτιμά ότι κέρδισε «σε ολόκληρη την κολυμβητική του καριέρα».

Έχει περάσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες στο Άμπου Ντάμπι, όπου οι γιατροί χορήγησαν στους αθλητές ουσίες όπως αναβολικά στεροειδή, τεστοστερόνη και ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, παρακολουθώντας παράλληλα σχολαστικά την αντίδραση του σώματός τους μέσω βιοδεικτών.

Τα αποτελέσματα στην προπόνηση ήταν «τρελά», είπε στο AFP.

«Αυτό αλλάζει εντελώς τα δεδομένα», δήλωσε ο ΜακΚάσκερ, ο οποίος ανέφερε ότι το σωματικό του λίπος έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, στο 6,4%, και ότι «κολυμπάω με ταχύτερους χρόνους από ό,τι πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες», παρά το γεγονός ότι είχε αποσυρθεί από την κολύμβηση για ένα χρόνο μετά το Παρίσι 2024.

«Σίγουρα θα σπάσουν κάποια ρεκόρ», προέβλεψε.

Άγνωστες οι μακροχρόνιες συνέπειες

Ο ακριβής συνδυασμός των φαρμάκων που λαμβάνει κάθε αθλητής δεν έχει αποκαλυφθεί. Μόνο λίγοι αγωνίζονται χωρίς να έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι έχουν χορηγηθεί μόνο ουσίες εγκεκριμένες από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ενώ η διαδικασία εποπτεύεται από ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή.

Ωστόσο, ο Ίαν Μπόρντλεϊ, καθηγητής αθλητικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, αναφέρει ότι, ενώ οι μετρήσεις βιοδεικτών μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των βραχυπρόθεσμων βλαβών, οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι από τη χρήση των ουσιών αυτών είναι σχεδόν εντελώς άγνωστοι.

«Θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο μείωσης της διάρκειας ζωής και θανατηφόρων συνεπειών», συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου καρδιακών προβλημάτων, βλάβης στο ήπαρ και στα νεφρά και γνωστικής έκπτωσης, μόνο από τα αναβολικά στεροειδή, δήλωσε στο AFP.

Η χρήση τεστοστερόνης μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση και κατάθλιψη, ενώ πολλά πεπτίδια αποτελούν μια «άγρια Δύση» για την οποία γνωρίζουμε ακόμη λιγότερα, ανέφερε ο Μπόρντλεϊ.

Ωστόσο, οι αθλητές έχουν ενημερωθεί ότι θα υποβάλλονται σε ελέγχους και θα παρακολουθούνται μακροπρόθεσμα, και ο ΜακΚάσκερ φάνηκε αισιόδοξος σχετικά με την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον.

«Υπάρχει πιθανότητα; Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά κάνουμε τα πάντα για να μετριάσουμε αυτές τις πιθανότητες», είπε. «Υπάρχει πιθανότητα, αν πίνεις πάρα πολύ καφεΐνη, να συμβεί κάτι κακό».

Και, σε κάθε περίπτωση, «Πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι καθαροί; Όχι, βέβαια. Ο αθλητισμός δεν είναι καθαρός», πρόσθεσε.

Οι αγώνες θα μεταδίδονται διαδικτυακά, μεταξύ άλλων μέσω των πλατφορμών Roku και YouTube, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κανένας παραδοσιακός τηλεοπτικός σταθμός.

Με πληροφορίες από AFP