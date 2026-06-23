«Οι μαύροι χάνουν τη συγκέντρωσή τους»: Οργή για ρατσιστικό σχόλιο Σέρβου σχολιαστή στο Μουντιάλ

Αντιδράσεις προκάλεσαν στη Σερβία ρατσιστικά σχόλια του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή Ράντε Μπογκντάνοβιτς κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής για το Μουντιάλ 2026, όταν υποστήριξε ότι οι μαύροι ποδοσφαιριστές «στερούνται συγκέντρωσης» στα τελευταία λεπτά των αγώνων.

Ο 56χρονος πρώην επιθετικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε τη δήλωση το βράδυ της Κυριακής στην κρατική σερβική τηλεόραση RTS, σχολιάζοντας την αποβολή του Βέλγου αμυντικού Νέιθαν Νγκόι στον αγώνα Βελγίου - Ιράν.

«Το λέω πάντα. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τη συγκέντρωση να αντέξουν περισσότερο από 60 έως 80 λεπτά», δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση. Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής αμφισβήτησε το περιεχόμενο της τοποθέτησής του, ο Μπογκντάνοβιτς επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι αυτό ισχύει για «την πλειονότητα» των ποδοσφαιριστών αυτών.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες τις χαρακτήρισαν ρατσιστικές. Παρά τις επικρίσεις, ο Μπογκντάνοβιτς εμφανίστηκε εκ νέου την επόμενη ημέρα στο RTS ως σχολιαστής για την αναμέτρηση Αργεντινής - Αυστρίας.

Μετά τον σάλο που ακολούθησε, ο πρώην ποδοσφαιριστής ζήτησε συγγνώμη μέσω δήλωσής του στο Reuters. «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τη δήλωσή μου σχετικά με τους μαύρους ποδοσφαιριστές», ανέφερε.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το RTS, διευκρινίζοντας ότι ο Μπογκντάνοβιτς δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του δικτύου αλλά συνεργάζεται ως σχολιαστής για τη διοργάνωση. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε επίσης συγγνώμη για το επίμαχο σχόλιο, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη αναφορά σε μέλη συγκεκριμένης φυλετικής ομάδας.

Ο Μπογκντάνοβιτς γεννήθηκε στο Σαράγεβο και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Ζελιέζνιτσαρ, πριν ακολουθήσει μια διαδρομή που τον οδήγησε αρχικά στη Νότια Κορέα και στη συνέχεια στην Ιαπωνία. Αργότερα επέστρεψε στην Ευρώπη, όπου φόρεσε για σύντομο διάστημα τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Βέρντερ Βρέμης.

Σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας το 1997.

Οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της αναμέτρησης Βελγίου - Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Το αποτέλεσμα άφησε το Ιράν στη δεύτερη θέση του 7ου ομίλου και το Βέλγιο στην τρίτη, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη τόσο του ίδιου του Μπογκντάνοβιτς όσο και του RTS, η απόφαση του δικτύου να τον διατηρήσει στον αέρα την επομένη των δηλώσεών του αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία κριτικής στα σερβικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν το RTS σκοπεύει να επανεξετάσει τη συνεργασία του με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από Guardian