Οι αναρτήσεις για τους Μπακς εξαφανίστηκαν από τα social του Γιάννη - Φουντώνουν τα ερωτήματα για το μέλλον του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αιφνιδίασε τους φίλους του NBA την Τρίτη, σβήνοντας σχεδόν όλο το περιεχόμενο από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδοτώντας νέα συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Έλληνας σταρ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο X (Twitter) από το 2021 και μετά, ενώ στο Instagram αφαίρεσε σχεδόν κάθε υλικό που σχετίζεται με τους Μπακς, κρατώντας μόνο τις φωτογραφίες από το πρωτάθλημα του 2021 και την κατάκτηση του In-Season Tournament.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το Μιλγουόκι βρίσκεται σε εμφανή αγωνιστική κρίση. Η ομάδα έχει χάσει οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια, ανάμεσά τους και ένα σερί επτά ηττών, και έχει υποχωρήσει εκτός θέσεων play-in στην Ανατολή με ρεκόρ 9–13.

Το μοναδικό post που έμεινε: Μία φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ

Μετά τη διαγραφή σχεδόν όλων των αναρτήσεων, η μοναδική δημοσίευση που παρέμεινε στο X ήταν μια φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ, την οποία ο Γιάννης είχε αναρτήσει στις 23 Αυγούστου 2021 για τα γενέθλια του θρυλικού παίκτη.

Η εικόνα αυτή οδήγησε μερίδα φιλάθλων να υποθέσουν ότι ο Αντετοκούνμπο ίσως να επιθυμεί μια μελλοντική μετακίνηση στο Λος Άντζελες, με μερικούς οπαδούς των Λέικερς, να θεωρούν την ανάρτηση «κάλεσμα». Άλλοι την αντιμετώπισαν ως έναν τρόπο να εκφράσει την απογοήτευσή του για την πορεία της ομάδας και την αβεβαιότητα γύρω από την ανταγωνιστικότητά της.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γιατί ένα ενδεχόμενο μετακίνησης στους Λέικερς δεν θεωρείται ρεαλιστικό

Παρά την ένταση της διαδικτυακής συζήτησης, το σενάριο αποχώρησης του Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι — και ειδικά προς τους Λέικερς — θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολο. Το συμβόλαιό του προβλέπει αποδοχές 58,45 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, ποσό που καθιστά περίπλοκη οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής.

Παράλληλα, οι Λέικερς δεν διαθέτουν το απαραίτητο πακέτο παικτών και μελλοντικών επιλογών στο ντραφτ που θα μπορούσε να πείσει τους Μπακς. Η διοίκηση του Μιλγουόκι, παρά τη μέτρια εκκίνηση της σεζόν και τις συνεχόμενες αποτυχίες μετά τον τίτλο του 2021, δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παρότι η ομάδα δυσκολεύεται, ο Αντετοκούνμπο παραμένει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ ανά παιχνίδ.

Το αν η ψηφιακή «εκκαθάριση» των λογαριασμών του αποτελεί απλώς συγκυριακή επιλογή ή σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο, μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για το μέλλον του και να φέρει ξανά τον Γιάννη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο NBA.