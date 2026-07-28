Ο Ζιντάν νέος προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζινεντίν Ζιντάν, επιβεβαιώθηκε ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν, ο προπονητής με τη μεγαλύτερη θητεία στη Γαλλία, ολοκλήρωσε τη 14ετή θητεία του μετά τον αποκλεισμό της χώρας στα ημιτελικά από την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ζιντάν, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία το 1998, δεν ασκούσε προπονητικά καθήκοντα από τότε που αποχώρησε για δεύτερη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ως προπονητής το 2021.

Ο Ζιντάν προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας

Ο 54χρονος, που θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής της Γαλλίας, θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει να οδηγήσει την εθνική ομάδα στους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, δήλωσε ότι αποτελεί «μεγάλη πηγή υπερηφάνειας» το να ηγηθεί της γαλλικής εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Το έχω πει πολλές φορές: δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Επομένως, είναι χαρά και, προφανώς, μεγάλη πηγή υπερηφάνειας το να γίνω προπονητής αυτής της εθνικής ομάδας», πρόσθεσε.

«Είναι επίσης μια ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της [Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου] Φιλίπ Ντιαλό, την εκτελεστική επιτροπή και τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την εμπιστοσύνη τους και να αναγνωρίσω τα 14 χρόνια υπηρεσίας του Ντιντιέ και του επιτελείου του».

«Σήμερα, επίσης, σκέφτομαι ιδιαίτερα όλους τους προπονητές μου. Περιττό να πω ότι έχω υψηλές φιλοδοξίες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας».

Ο Ντεσάν οδήγησε τη Γαλλία σε τρεις τελικούς μεγάλων διοργανώσεων κατά τη διάρκεια της 14ετούς θητείας του, βοηθώντας τη χώρα να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της με τη νίκη το 2018.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας του Ζιντάν ως προπονητής θα είναι το εκτός έδρας παιχνίδι για το Nations League στην Τουρκία, στις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC

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