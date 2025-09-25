Ο Τομ Μπρέιντι απαντά στους επικριτές του: «Παρανοϊκοί όσοι πιστεύουν πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων»

Ο Τομ Μπρέιντι απάντησε στους προβληματισμούς σχετικά με τον διπλό ρόλο του ως αναλυτής NFL στο Fox Sports και ως μερικός ιδιοκτήτης των Las Vegas Raiders, λέγοντας ότι μόνο όσοι είναι «παρανοϊκοί και καχύποπτοι» πιστεύουν πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Μπρέιντι έγραψε για τις ανησυχίες αυτές στο «The 199», το εβδομαδιαίο ενημερωτικό του δελτίο, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Τα ερωτήματα για τον Μπρέιντι εντάθηκαν αφότου εμφανίστηκε στο προπονητικό booth των Raiders με ακουστικά, κατά τη διάρκεια της ήττας τους με 20-9 από τους Los Angeles Chargers στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπρέιντι έγραψε: «Αγαπώ το φούτμπολ. Στον πυρήνα του είναι ένα παιχνίδι αρχών. Και με όλη την επιτυχία που μου χάρισε, αισθάνομαι ότι έχω ένα ηθικό και δεοντολογικό καθήκον απέναντι στο άθλημα. Γι’ αυτό και το σημείο όπου οι ρόλοι μου τέμνονται δεν είναι στην πραγματικότητα σημείο σύγκρουσης, παρά τα όσα πιστεύουν οι παρανοϊκοί και καχύποπτοι. Αντίθετα, είναι το σημείο από το οποίο αναδύεται το ηθικό μου καθήκον: να αναπτύσσω, να εξελίσσω και να βελτιώνω το παιχνίδι που μου έδωσε τα πάντα.»

Το NFL δήλωσε ότι ο Μπρέιντι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα με το να βρίσκεται στο προπονητικό booth, αφού δεν υπάρχουν πολιτικές που να απαγορεύουν σε ιδιοκτήτη να κάθεται εκεί ή να φορά ακουστικά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ο Μπρέιντι βρισκόταν επίσης στο booth όταν οι Raiders έπαιξαν εναντίον των San Francisco 49ers σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στις 16 Αυγούστου στο Λας Βέγκας. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα παρευρεθεί στους άλλους δύο αγώνες prime-time των Raiders εκτός Κυριακής. Το Λας Βέγκας αγωνίζεται στο Ντένβερ την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, και υποδέχεται το Ντάλας τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου.

Το NFL είχε στο παρελθόν επιβάλει περιορισμούς στον Μπρέιντι ως προς τον ρόλο του σχολιαστή, αν και η λίγκα τους χαλάρωσε αυτή τη σεζόν. Πλέον επιτρέπεται να συμμετέχει σε συναντήσεις παραγωγής με τις ομάδες πριν από τους αγώνες, εφόσον αυτές γίνονται διαδικτυακά ή μέσω Zoom. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να παρακολουθεί προπονήσεις άλλων ομάδων ή να επισκέπτεται προπονητικές εγκαταστάσεις.

Οι λεγόμενοι «κανόνες Μπρέιντι» τέθηκαν σε εφαρμογή επειδή ο επτάκις πρωταθλητής του Super Bowl κατέχει μερίδιο 5% στους Raiders.

Οι Raiders (1-2) υποδέχονται την Κυριακή τους Chicago Bears. Ο Μπρέιντι σχολίασε τον αγώνα της περασμένης εβδομάδας μεταξύ των Bears και των Dallas Cowboys, αλλά ο προπονητής του Σικάγο, Μπεν Τζόνσον, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί.

«Δηλαδή, αλλάζουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα ως προς το τι κάνουμε σε επίπεδο τακτικής. Θα μπορέσει να δει το βίντεο και να παρακολουθήσει αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.», είπε ο Τζόνσον την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Μπρέιντι σε συναντήσεις παραγωγής.

«Δεν πρόκειται να κάτσω μαζί του να του πω, ‘Κοίτα, μην κάνεις αυτό στον Κέιλεμπ Γουίλιαμς γιατί μπορεί να τον βλάψεις.’ Δεν θα υπάρξουν μυστικά τακτικής που θα αποκαλυφθούν. Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μεγάλο θέμα.», κατέληξε.

Με πληροφορίες από AP News