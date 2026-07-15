Ο Τομ Κρουζ και ο IShowSpeed μπαίνουν στην τελετή λήξης του Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 θα κλείσει όχι μόνο με έναν τελικό, αλλά με ένα παγκόσμιο ποπ θέαμα που ενώνει το Χόλιγουντ, το streaming, την τηλεόραση, τη μουσική και το ποδόσφαιρο σε μία τελετή.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Τομ Κρουζ και ο streamer IShowSpeed θα συμμετάσχουν στην τελετή λήξης του Μουντιάλ, την Κυριακή 19 Ιουλίου, πριν από τον τελικό στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο η διοργάνωση αποκαλεί New York New Jersey Stadium.

Η τελετή θα αρχίσει στις 13:30 τοπική ώρα, περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη του τελικού, και θα επιχειρήσει να κλείσει το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της FIFA: ένα τουρνουά με 48 ομάδες, τρεις χώρες υποδοχής και 16 πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν επίσης η Λάουρα Παουζίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ και ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ενώ η Τζένιφερ Χάντσον θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από τον τελικό. Η FIFA παρουσιάζει την τελετή ως γιορτή της διαδρομής των 48 ομάδων μέσα στο τουρνουά, αλλά η σύνθεση των ονομάτων λέει κάτι ευρύτερο για το πού βρίσκεται πια το ποδόσφαιρο.

Ο Τομ Κρουζ φέρνει το απόλυτο χολιγουντιανό σήμα: τον σταρ που ταυτίστηκε με την υπερπαραγωγή, την επικίνδυνη σωματική δράση και το blockbuster ως παγκόσμια γλώσσα. Ο IShowSpeed, από την άλλη, φέρνει την εντελώς νέα οικονομία της προσοχής: τη ζωντανή μετάδοση, το viral απόσπασμα, το νεανικό κοινό που δεν παρακολουθεί απλώς ποδόσφαιρο, αλλά το μετατρέπει σε διαρκές διαδικτυακό θέαμα.

Η παρουσία τους στην ίδια τελετή δείχνει πώς το Μουντιάλ δεν είναι πια μόνο αθλητικό γεγονός. Είναι ένα τεράστιο τελετουργικό της παγκόσμιας κουλτούρας, όπου οι παίκτες, οι σταρ, οι streamers, οι τραγουδιστές και οι πλατφόρμες συνυπάρχουν στο ίδιο κάδρο. Το ποδόσφαιρο παραμένει το κέντρο, αλλά γύρω του στήνεται μια μηχανή εικόνων που απευθύνεται σε κάθε είδους κοινό.

Η επιλογή του IShowSpeed δεν είναι τυχαία. Ο streamer έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του τουρνουά έξω από το γήπεδο, παρακολουθώντας αγώνες, παράγοντας viral στιγμές και λειτουργώντας σαν γέφυρα ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και σε μια γενιά που ζει τα μεγάλα γεγονότα μέσα από TikTok, YouTube και ζωντανές αντιδράσεις.

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Η επιλογή του Τομ Κρουζ, αντίστοιχα, δίνει στην τελετή το παλιό μεγάλο σινεμά: το σώμα του σταρ, την ιδέα του θεάματος ως ρίσκου, την υπόσχεση ότι αυτό που θα συμβεί πριν από τον τελικό δεν θα είναι απλώς ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά μέρος του ίδιου του μύθου της βραδιάς.

Η τελετή θα έχει την υπογραφή του Balich Wonder Studio, με επικεφαλής τον Μάρκο Μπάλιτς, ο οποίος είχε δουλέψει και στις τελετές του Μουντιάλ του 2022. Η FIFA ζητά από τους θεατές να φτάσουν νωρίς στο γήπεδο, υποσχόμενη συμμετοχή του κοινού και ένα κλείσιμο που θα γιορτάζει την πορεία του τουρνουά από τον Καναδά και το Μεξικό έως τις ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η τελετή λήξης μοιάζει να συνοψίζει όλη τη νέα φιλοδοξία της FIFA. Το Μουντιάλ δεν θέλει απλώς να είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο. Θέλει να είναι η μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη, ένα μέρος όπου ο Τομ Κρουζ, ο IShowSpeed, η Τζένιφερ Χάντσον και ο τελικός συνυπάρχουν ως διαφορετικές μορφές της ίδιας παγκόσμιας προσοχής.

Και κάπως έτσι, πριν ακόμη ακουστεί το πρώτο σφύριγμα του τελικού, το Μουντιάλ θα έχει ήδη πει τι θέλει να γίνει: όχι μόνο ένα παιχνίδι, αλλά ένα παγκόσμιο σόου όπου το ποδόσφαιρο, το Χόλιγουντ και το διαδίκτυο μπαίνουν στην ίδια σκηνή.

με στοιχεία από Guardian