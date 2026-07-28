Ο θρυλικός Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το ποδόσφαιρο

Ο Μάνουελ Νόιερ, θρυλικός τερματοφύλακας που συνδέθηκε με την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Γερμανίας με την οποία κατέκτησε το Μουντιάλ 2014, άφησε να εννοηθεί πως η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο Μάνουελ Νόιερ άφησε να εννοηθεί ότι η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία της σπουδαίας καριέρας του, μιλώντας από το προπονητικό καμπ της Μπάγερν Μονάχου στη λίμνη Τέγκερνζεε.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας στο Μουντιάλ και εμφανίστηκε χαμογελαστός, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ανίκα και τον γιο τους, Λούκα.

📸 Manuel Neuer was seen today in Tegernsee cycling with a child trailer for his son, Luca. [@BILD] pic.twitter.com/YGoXfCwbAf — Bayern Echo (@BayrnEcho) July 28, 2026

Μάνουελ Νόιερ: Τι είπε στη συνέντευξη

Στη συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της Μπάγερν μίλησε για τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής Γερμανίας, λέγοντας πως ήταν δύσκολο να τον διαχειριστούν όλοι, όμως πλέον η προσοχή στρέφεται στους νέους στόχους με τον σύλλογο.

Αναφερόμενος στη νέα σεζόν, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θέλει να διεκδικήσει κάθε τίτλο, τονίζοντας πως το υπάρχον ρόστερ έχει τη δυνατότητα να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις μεταγραφές του καλοκαιριού, επισημαίνοντας ότι η Μπάγερν δεν έχασε κάποιον βασικό ποδοσφαιριστή από την ενδεκάδα της.

Ο Νόιερ αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να αποσυρθεί: «Ίσως στο 85% των περιπτώσεων να είχα σταματήσει, όμως με αυτή την ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και τη δομή του συλλόγου, απολαμβάνω πραγματικά το ποδόσφαιρο. Έχουμε πάντα την ευκαιρία να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους και γι' αυτό αποφάσισα να συνεχίσω».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ευθέως για το τέλος της καριέρας του, ο πολύπειρος τερματοφύλακας ουσιαστικά το προανήγγειλε.

«Δεν παίζω τους αγώνες σκεπτόμενος ότι αυτός είναι ο τελευταίος μου. Ίσως σε ορισμένα γήπεδα να αγωνίστηκα για τελευταία φορά, αλλά θα δούμε. Μάλλον όλα δείχνουν ότι θα αποσυρθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Manuel Neuer hints that this is going to be his last season as a professional player: "I don't play matches thinking, 'This is my last game' - regardless of whether it may be my final appearance at one stadium or another. But it certainly looks like I'm going to retire."… pic.twitter.com/vKZ4X2bcFG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 28, 2026

Ποιος είναι ο Μάνουελ Νόιερ

Ο Μάνουελ Νόιερ γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1986 στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σάλκε 04, πριν μεταγραφεί το 2011 στην Μπάγερν Μονάχου, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών.

Με την Μπάγερν έχει κατακτήσει δεκάδες τίτλους, μεταξύ των οποίων πολλαπλά πρωταθλήματα Bundesliga, Κύπελλα Γερμανίας και δύο Champions League (2013 και 2020), ενώ υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το ιστορικό sextuple το 2020.

Με την εθνική Γερμανίας κατέγραψε περισσότερες από 140 συμμετοχές και αποτέλεσε τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία. Θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρόλο του τερματοφύλακα, καθιερώνοντας το στυλ του «sweeper-keeper», με ενεργό συμμετοχή στο χτίσιμο του παιχνιδιού και έξοδο πολύ μακριά από την εστία του.

Ο Νόιερ έχει αναδειχθεί πολλές φορές κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο και συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής.

Με πληροφορίες από Kicker Deutschland

