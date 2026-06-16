Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου σταμάτησε την Ισπανία και απέκτησε 5 εκατ. followers εν μία νυκτί 

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο Βοζίνια ήταν ένας σχετικά άσημος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι με περίπου 43.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα 5 εκατομμύρια.

Ο λόγος ήταν η εμφάνιση που πραγματοποίησε απέναντι στην Ισπανία στην πρεμιέρα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο 0-0 που χάρισε στη χώρα του τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ενώ οι εικόνες με τον ίδιο να δακρύζει στον αγωνιστικό χώρο έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε ακόμη περισσότερο όταν το βραζιλιάνικο δίκτυο CazéTV κάλεσε τους τηλεθεατές του να ακολουθήσουν τον λογαριασμό του στο Instagram.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Μέσα σε λίγα λεπτά οι ακόλουθοί του ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες έφτασαν τα πέντε εκατομμύρια, μετατρέποντας τον Βοζίνια σε μία από τις πιο απρόσμενες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ.

Για τον ίδιο, πάντως, η βραδιά δεν αφορούσε τα social media αλλά την πραγματοποίηση ενός ονείρου που κυνηγούσε επί χρόνια με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τα δάκρυα μετά το τέλος του αγώνα

Η εικόνα του Βοζίνια να κλαίει μετά το τελευταίο σφύριγμα έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των πρώτων ημερών του Μουντιάλ.

Ο ίδιος εξήγησε αργότερα ότι τα δάκρυά του δεν είχαν να κάνουν μόνο με το αποτέλεσμα ή τη διάκριση ως κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

«Έκλαψα γιατί μεγάλωσα με τους παππούδες μου και δυστυχώς δεν είναι πια εδώ. Έφυγαν από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια», δήλωσε μετά την αναμέτρηση.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας αποκάλυψε επίσης ότι η μητέρα του δεν κατάφερε να ταξιδέψει για να τον δει να αγωνίζεται στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

«Η μητέρα μου δεν μπόρεσε να είναι εδώ λόγω της βίζας. Εξαιτίας των χρημάτων που έπρεπε να πληρωθούν, δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκαίρως. Θα ήθελα πολύ να είναι εδώ, αλλά είμαι και πολύ χαρούμενος», είπε.

Παρά τη συγκίνηση, δεν έκρυψε την περηφάνια του για όσα πέτυχε η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Δούλευα όλη μου τη ζωή για αυτή τη στιγμή, για αυτό το όνειρο», δήλωσε σε τηλεοπτικές κάμερες μετά τον αγώνα.

Για μια χώρα που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η ισοπαλία απέναντι στην Ισπανία αντιμετωπίστηκε σχεδόν σαν νίκη. Και για τον Βοζίνια, η βραδιά αυτή ήταν η δικαίωση μιας πορείας που λίγοι εκτός της πατρίδας του γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Μέσα σε 90 λεπτά, ο έμπειρος τερματοφύλακας πέρασε από τη σχετική αφάνεια στην παγκόσμια αναγνώριση, μετατρεπόμενος σε ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλο μετά την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από ESPN