Ο πρόεδρος της FIFA επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ινφαντίνο έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια του 76ου Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ την Πέμπτη, λέγοντας ότι «πρέπει να ενωθούμε» μέσω του ποδοσφαίρου.

Στις 15 Ιουνίου ο πρώτος αγώνας για το Ιράν

Το Ιράν είναι η μόνη χώρα μεταξύ των 211 μελών της FIFA που δεν συμμετέχει στη συνάντηση των παγκόσμιων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου.

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Τατζ, φέρεται να έφτασε στο Τορόντο πριν ανακληθεί η προσωρινή βίζα διαμονής του λόγω των δεσμών του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο είναι καταχωρημένο ως τρομοκρατική οργάνωση στον Καναδά.

Το Ιράν, που βρίσκεται σήμερα στην 21η θέση της κατάταξης της FIFA, συμμετέχει στον Όμιλο G του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

Η χώρα αναμένεται να ξεκινήσει το τουρνουά με αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από CTV News