Ο Ολυμπιονίκης Τόμας Γκονζάλες έκανε coming out

Ο Χιλιανός Ολυμπιονίκης στην γυμναστική Τόμας Γκονζάλες έκανε coming out ως ομοφυλόφιλος μέσα από την αυτοβιογραφία του.

Ο Γκονζάλες που έχει συμμετάσχει σε 3 Ολυμπιάδες και ήταν ο πρώτος που εκπροσώπησε τη χώρα του στο αγώνισμα το 2012 στο Λονδίνο, αποκάλυψε ότι η συμφιλίωση με τη σεξουαλικότητά του δεν ήταν «μια εύκολη διαδικασία», πριν το coming out.

Στην αυτοβιογραφία του «Champion: Lessons, Triumphs and Falls of an Olympic Gymnast», ο Τόμας Γκονζάλες αποκαλύπτει τις δυσκολίες του να κάνει coming out σε μια συντηρητική οικογένεια και την εποχή του ως αθλητής παγκόσμιας κατάταξης.

«Υποθέτω ότι δεν είναι πλέον ζήτημα, αλλά ναι, είμαι ομοφυλόφιλος», είπε ο Γκονζάλες σε συνέντευξή του στην ισπανική ιστοσελίδα El Desconcierto. «Αν πρόκειται να το δημοσιοποιήσω, προτιμώ να το κάνω σε αυτό το βιβλίο».

Ο 37χρονος Χιλιανός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, είπε ότι συνειδητοποίησε ότι ήταν ομοφυλόφιλος στα 25 του περίπου χρόνια, αλλά του πήρε περισσότερο καιρό για να συμβιβαστεί με τη σεξουαλικότητά του.

«Έκλαψα πολύ εκείνες τις μέρες», είπε. «Ήμουν στη διαδικασία να συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου ως γκέι και ένιωθα επίσης ότι πεθαίνει ένα κομμάτι μου».

Ο Γκονζάλες είπε ότι το να κάνεις coming out ήταν δύσκολο σε μια «ετεροκανονική κοινωνία» και ότι η ομοφοβία υπάρχει στον κόσμο της γυμναστικής.

«Τελικά, μεγαλώνει κανείς σε μια ετεροκανονική κοινωνία που εξακολουθεί να σε θέτει υπό όρους. Σήμερα, χαίρομαι που τα πράγματα ομαλοποιούνται. Με αυτή την έννοια, βλέπει κανείς τις νέες γενιές πολύ πιο αποφασιστικές, ίσως δεν έχουν αυτό το βάρος της θρησκείας που έχει επηρεάσει πολύ την κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε δε, ότι δεν τον ενδιαφέρει «η συμμετοχή στην πολιτική», αλλά θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

«Όσο υπάρχουν ίσα δικαιώματα για όλους, θα το υποστηρίζω», είπε. Ο Γκονζάλες αποκάλυψε ότι είναι σε σχέση εδώ και έξι χρόνια και τελικά θέλει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.

«Όλοι εργαζόμαστε, πληρώνουμε φόρους, έχουμε ρόλο στην κοινωνία», είπε. «Λοιπόν, θέλω να έχω τα ίδια δικαιώματα με κάθε πολίτη. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό, όλοι πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα», ανέφερε στο Outsports.

Η φωνή του ενώνεται με αρκετούς αθλητές που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια coming out, συμπεριλαμβανομένης της δύο φορές Ολυμπιονίκη της Μεγάλης Βρετανίας Kelly Holmes, η οποία αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά της πέρυσι, σε ηλικία 52 ετών.

Ενώ οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Τόκιο το 2020 έγραψαν ιστορία με τους πρώτους τρανς και non binary αθλητές, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε το 2021 ότι θα εγκαταλείψει την πολιτική της για τους τρανς αθλητές, αφήνοντας τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού να αποφασίζουν τους δικούς τους κανονισμούς για τη συμμετοχή των τρανς.

Με πληροφορίες του Pink News