Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup - Η πρώτη εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο στην ομάδα

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του Super Cup, κερδίζοντας την Καρδίτσα με τελικό σκορ 89-56.

Στον αγώνα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, ο προπονητής, Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε εκτός εξάδας τον Σακίλ ΜακΚίσικ και μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 12 διαθέσιμους παίκτες της ομάδας, που δεν δυσκολεύτηκαν, διατηρώντας μεγάλο προβάδισμα σε όλες τις περιόδους της αναμέτρησης.

Από τους παίκτες ξεχώρισε ο Κώστας Αντετοκούνμπο με την αμυντική του προσπάθεια, στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη στη Ρόδο εύκολα, κλειδώνοντας τη θέση τους στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, όπου θα διεκδικήσουν για 4η συνεχόμενη χρονιά τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56