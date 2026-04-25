Ο ΟΦΗ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση.

Μετά από τη νίκη του ο ΟΦΗ εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή σε τελική φάση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς θα εκκινήσει τις προσπάθειες του από τα Playoffs του Europa League.

Το τέρμα που χάρισε στον ΟΦΗ το τρόπαιο σημείωσε ο Ισέκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 105′ της παράτασης.

Ο αγώνας που ανέδειξε νικητή τον ΟΦΗ

Γκολ: 15′ Μιχαηλίδης, 90+8′ Γερεμέγεφ / 28′ Φούντας, 50′ Νους, 105′ Ισέκα ΠΕΝ

Κίτρινες: 62′ Κωνσταντέλιας, 90′ Χατσίδης, 109′ Μπιάνκο / 52′ Νους, 86′ Σαλσίδο, 89′ Κωστούλας

Δοκάρι: 42′ Φούντας

Φωτ. Eurokinissi

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (78′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (61′ Ζαφείρης), Μύθου (61′ Χατσίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (89′ Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (89′ Κανελλόπουλος), Σενγκέλια (105′ Λαμπρόπουλος), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (77′ Θεοδωσουλάκης), Φούντας (77′ Αποστολάκης), Σαλσίδο (90′ Ισέκα)

Με πληροφορίες από ΕΡΤ