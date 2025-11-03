Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φωτογραφίζεται στην Ακαδημία Αθηνών: «Γεμίζοντας με λίγη ενέργεια Έλληνα Θεού»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια στη νέα δημοσίευση που έκανε από την Αθήνα.

Αφού φωτογραφήθηκε μπροστά από την Ακαδημία Αθηνών, μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έγραψε: «Γεμίζοντας με λίγη ενέργεια Έλληνα Θεού», συνοδεύοντας τη φράση με ένα εικονίδιο κεραυνού.

Η ανάρτηση του Τζόκοβιτς έρχεται λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του την 4η Νοεμβρίου, στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship (ATP 250), που διεξάγεται στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, Telekom Center Athens. Το τουρνουά ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 του μήνα.