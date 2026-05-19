Ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ: Δάκρυα και πανηγυρισμοί - Βίντεο με την αντίδραση των Βραζιλιάνων την ώρα της ανακοίνωσης

Ο Νεϊμάρ ανακοινώθηκε και επίσημα στην αποστολή του Μουντιάλ.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας από την εθνική ομάδα λόγω τραυματισμών και συνεχών αμφιβολιών για το αν θα μπορέσει να φορέσει ξανά τη φανέλα της «Σελεσάο» σε μεγάλη διοργάνωση, ο Βραζιλιάνος άσος συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026 από τον Κάρλο Αντσελότι.

Η ανακοίνωση της αποστολής προκάλεσε τεράστιο κύμα συγκίνησης στη Βραζιλία, με βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να δείχνουν μικρά παιδιά, οικογένειες αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία φίλους του ποδοσφαίρου να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τη στιγμή που ανακοινώνονται τα ονόματα των παικτών.

Μόλις ακούγεται το όνομα του Νεϊμάρ, ακολουθεί ξέσπασμα χαράς. Παιδιά αρχίζουν να κλαίνε από χαρά, άλλοι φωνάζουν πανηγυρίζοντας, ενώ σε αρκετά βίντεο φαίνονται παρέες φίλων να αγκαλιάζονται σαν να έχει ήδη κατακτηθεί το τρόπαιο. Σε γειτονιές της Βραζιλίας, άνθρωποι όλων των ηλικιών σηκώνονται όρθιοι μπροστά από τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα, φωνάζοντας το όνομα του Νεϊμάρ.

Για πολλούς Βραζιλιάνους, ο Νεϊμάρ εξακολουθεί να είναι το τελευταίο μεγάλο σύμβολο της «μαγικής» Βραζιλίας. Παρά τις έντονες κριτικές που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια, η επιστροφή του δημιουργεί ξανά την αίσθηση ότι η εθνική ομάδα μπορεί να ονειρεύεται σοβαρά την κατάκτηση του πρώτου Μουντιάλ μετά από χρόνια.