Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στο Μουντιάλ και το ίντερνετ θυμήθηκε το Fight Club

Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στις κερκίδες του αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία για το Μουντιάλ 2026 στο Λος Άντζελες, και το ίντερνετ θυμήθηκε αμέσως το Fight Club.

Οι δύο ηθοποιοί, που πρωταγωνίστησαν στην ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ το 1999, εμφανίστηκαν δίπλα δίπλα στις εξέδρες, σε έναν αγώνα χωρίς ιδιαίτερη βαθμολογική αγωνία. Οι τηλεοπτικές κάμερες στράφηκαν αρκετές φορές στους διάσημους θεατές του γηπέδου, ανάμεσά τους και στους Πιτ και Νόρτον, οι οποίοι συνομιλούσαν χαλαρά.

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Η εικόνα ήταν αρκετή για να ξανανοίξει ένας παλιός κύκλος αστείων γύρω από το Fight Club, την ταινία στην οποία οι δύο ηθοποιοί υποδύονταν, με τον πιο διάσημο κινηματογραφικό τρόπο, δύο πλευρές του ίδιου προσώπου. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η κοινή τους εμφάνιση σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο έγινε αμέσως αφορμή για σχόλια, αναρτήσεις και νοσταλγικά memes.

Το Fight Club, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τσακ Πόλανικ, δεν ήταν από την αρχή το φαινόμενο που θεωρείται σήμερα. Όταν κυκλοφόρησε το 1999, δίχασε την κριτική και δεν τα πήγε καλά στο αμερικανικό box office. Με προϋπολογισμό περίπου 63 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκέντρωσε στις ΗΠΑ περίπου 37 εκατομμύρια, ενώ αρκετοί θεατές περίμεναν μια πιο συμβατική ταινία δράσης και βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκοτεινό, σατιρικό και βίαιο φιλμ για την ανδρική κρίση, την κατανάλωση και την οργή της εποχής.

Η φήμη της ταινίας χτίστηκε κυρίως αργότερα, μέσα από την κυκλοφορία της σε DVD. Εκεί, μακριά από την αρχική αποτυχία στις αίθουσες, το Fight Club βρήκε σταδιακά το κοινό του και μετατράπηκε σε καλτ σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά.

Η σχέση του Πιτ και του Νόρτον με την ταινία έχει περάσει εδώ και χρόνια στη μυθολογία της. Οι ίδιοι έχουν αφηγηθεί πολλές φορές την επεισοδιακή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου μέρος του κοινού αποχώρησε ή αποδοκίμασε την ταινία, ενώ οι δυο τους γελούσαν από τον εξώστη.

Η κοινή τους εμφάνιση στο Μουντιάλ δεν είναι μεγάλη κινηματογραφική είδηση. Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό μικρό συμβάν της ποπ κουλτούρας: δύο ηθοποιοί κάθονται μαζί σε ένα γήπεδο και μια ταινία 27 ετών επιστρέφει αμέσως, μαζί με τα αστεία, τους μύθους και τη νοσταλγία της.

με στοιχεία από Vanity Fair