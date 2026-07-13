Ο μοναδικός ανοιχτά κουίρ ποδοσφαιριστής στην Ισπανία λέει ότι νιώθει πια «απόλυτα ελεύθερος»

Ο Αλμπέρτο Λεχάραγα, ο μοναδικός ανοιχτά κουίρ ποδοσφαιριστής στο ανδρικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ισπανίας, μίλησε για τη ζωή του έναν χρόνο μετά τον γάμο του με τον τραγουδιστή Ρουμπέν Φερνάντεθ, λέγοντας ότι σήμερα νιώθει «απόλυτα ελεύθερος».

Ο 31χρονος τερματοφύλακας της UD Sanse, της Ουνιόν Ντεπορτίβα Σαν Σεμπαστιάν δε λος Ρέγες, παντρεύτηκε τον Φερνάντεθ το καλοκαίρι του 2025 κοντά στη Μάλαγα. Οι φωτογραφίες του γάμου τους διαδόθηκαν γρήγορα, όχι μόνο επειδή έδειχναν μια ευτυχισμένη προσωπική στιγμή, αλλά επειδή θεωρήθηκαν ιστορικές για το ανδρικό ποδόσφαιρο: ένας εν ενεργεία ποδοσφαιριστής παντρευόταν δημόσια τον άνδρα που αγαπά.

Ο ίδιος λέει ότι η ανάρτηση των φωτογραφιών δεν έγινε ως πολιτική δήλωση, αλλά ως κάτι φυσικό. Ήταν μια μέρα για τον ίδιο, τον σύζυγό του, την οικογένεια και τους φίλους τους. Στη συνέχεια, όμως, η εικόνα ξέφυγε από το ιδιωτικό της πλαίσιο. Σε ένα άθλημα όπου η ανδρική τρυφερότητα επιτρέπεται συχνά μόνο μέσα στο γήπεδο, μετά από ένα γκολ, δύο άνδρες με γαμήλια κοστούμια έγιναν κάτι περισσότερο από προσωπική ανάμνηση.

Η ιστορία του Λεχάραγα είχε αρχίσει να διαδίδεται πολύ νωρίτερα. Τον Μάιο του 2023, όταν αγωνιζόταν στη Μαρμπέγια, ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φιλούσε τον τότε σύντροφό του μετά την άνοδο της ομάδας. Η φωτογραφία κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και τον μετέτρεψε σε σημείο αναφοράς για τη ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος έχει πει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω του γνώριζαν ήδη τη σχέση του, όπως και οι συμπαίκτες του. Δεν ένιωσε ότι έκανε κάποια μεγάλη ανακοίνωση. Ένιωσε απλώς ελεύθερος να ανεβάσει μια στιγμή χαράς.

Αυτό, όμως, είναι ακριβώς το πολιτικό βάρος της εικόνας. Το φιλί δεν ήταν σκάνδαλο, ήταν καθημερινότητα. Κι όμως, στο ανδρικό ποδόσφαιρο, η καθημερινότητα ενός κουίρ παίκτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σαν εξαίρεση. Ο Λεχάραγα έχει διευκρινίσει ότι αυτοπροσδιορίζεται περισσότερο ως πανσεξουαλικός ή αμφιφυλόφιλος, παρότι δεν έχει πρόβλημα όταν τα μέσα τον περιγράφουν ως γκέι ποδοσφαιριστή. Επιμένει, όμως, ότι έχει σημασία να ακούγονται και άλλες λέξεις, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα στις πιο οικείες κατηγορίες.

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Στη νέα του συνέντευξη, ο Ισπανός τερματοφύλακας λέει ότι ο Αυστραλός Τζος Καβάλο, που μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του το 2021, υπήρξε σημαντική έμπνευση για εκείνον. Άρχισε τότε να σκέφτεται ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να γίνει και ο ίδιος πιο ελεύθερος. Σήμερα, αντιμετωπίζει τη δική του ορατότητα ως συνέχεια αυτής της αλυσίδας: κάποιος μιλά πρώτος, κάποιος άλλος τον βλέπει, κάποιος τρίτος βρίσκει χώρο να μη φύγει από το άθλημα που αγαπά.

Ο Λεχάραγα επιμένει ότι στην ομάδα του νιώθει αποδεκτός και άνετος. Η UD Sanse ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του και τον παρουσιάζει ως σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια και εγγύηση κάτω από τα δοκάρια. Αυτό έχει σημασία, γιατί η ιστορία του δεν είναι μόνο ιστορία εκπροσώπησης, αλλά και ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που συνεχίζει να παίζει, να δουλεύει, να κρίνεται και να υπάρχει μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, όμως, το περιβάλλον του ποδοσφαίρου παραμένει σκληρό. Το φθινόπωρο του 2025, στη διάρκεια αγώνα της UD Sanse με τη Ράγιο Μαχαδαόντα για τη Segunda Federación, την τέταρτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Λεχάραγα δέχτηκε ομοφοβικά συνθήματα από την εξέδρα. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά με βάση το σχετικό πρωτόκολλο, ενώ ο δήμος του Σαν Σεμπαστιάν δε λος Ρέγες, η ομάδα του και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών καταδίκασαν δημόσια τα συνθήματα.

Το περιστατικό έδειξε το κενό ανάμεσα στη θεσμική αποδοχή και στην πραγματική κουλτούρα των γηπέδων. Από τη μία, ένας παίκτης μπορεί να έχει τη στήριξη της ομάδας του, να μιλά δημόσια για τη ζωή του και να παντρεύεται χωρίς να κρύβεται. Από την άλλη, μερικές φωνές από την εξέδρα αρκούν για να του θυμίσουν ότι η ορατότητα δεν προστατεύει πάντα από τη βία. Μερικές φορές, ακριβώς επειδή σε βλέπουν, γίνεσαι στόχος.

Ο ίδιος δεν περιγράφει το ποδόσφαιρο μόνο ως χώρο αποκλεισμού. Μιλά και για όσα του έδωσε: φίλους, αξίες, ομαδικότητα, μια αίσθηση ότι μεγαλώνεις μαζί με άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό και δεν θέλει να εγκαταλείψουν το άθλημα τα παιδιά που δεν νιώθουν ασφαλή μέσα του. Θέλει να αλλάξει το γήπεδο αρκετά ώστε να χωρά και εκείνα.

Η ιστορία του αποκτά επιπλέον βάρος σε μια περίοδο όπου στην Ισπανία τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα έχουν επιστρέψει στο κέντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Ο Λεχάραγα λέει ότι άνθρωποι που αντιτίθενται στα δικαιώματα της κοινότητας κερδίζουν ξανά χώρο στα μέσα και στον δημόσιο λόγο. Τα δικαιώματα που κερδήθηκαν, λέει, πρέπει τώρα να υπερασπιστούν.

Το πιο δυνατό σημείο της ιστορίας του είναι ότι δεν ζητά κάτι θεαματικό. Ζητά ένα ποδόσφαιρο όπου κανείς δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψει το άθλημα επειδή δεν μπορεί να χωρέσει εκεί ολόκληρος.

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Ένα γήπεδο όπου η αγάπη δεν θα είναι σκάνδαλο, η ορατότητα δεν θα είναι εξαίρεση και η ελευθερία δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύεται κάθε φορά από την αρχή.

με στοιχεία από Outsports