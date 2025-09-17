Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε 11ος και αποχαιρέτησε πρόωρα τον τελικό του μήκους

Το όνειρο για ένα ακόμη μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο έληξε άδοξα για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του τελικού του μήκους, μένοντας τελικά στην 11η θέση με καλύτερο άλμα στα 7,83 μέτρα.

Από την παρουσίαση ακόμη των αθλητών φάνηκε ότι ο Τεντόγλου δεν ήταν απολύτως έτοιμος. Ο ίδιος είχε ήδη ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ενώ στο δεύτερο άλμα του σταμάτησε μερικά βήματα πριν την απογείωση, πιάνοντας τη δεξιά γάμπα του και βγάζοντας άκυρη την προσπάθεια. Μετά από κάθε άλμα, οι κάμερες τον έδειχναν καθισμένο στο ταρτάν να κάνει μαλάξεις στο πόδι, σε μια εικόνα που έσπειρε ανησυχία για την κατάστασή του.

Το πρώτο του άλμα ήταν μέτριο, στα 7,83 μ., ενώ στην τρίτη του προσπάθεια πήδηξε μόλις 7,67 μ., μένοντας χαμηλά στη βαθμολογία. Στη συνέχεια, οι αντίπαλοί του βελτίωναν συνεχώς τις επιδόσεις τους, ρίχνοντάς τον εκτός δεκάδας. Το άλμα του Ισπανού Λεσάι στα 7,97 μ. έκρινε οριστικά την πρόκριση, αφήνοντας τον Έλληνα άλτη στην 11η θέση και εκτός των τριών τελευταίων προσπαθειών.

Ο τελικός εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ και ο Κινέζος Γιουχάο Σι έφτασαν αμφότεροι τα 8,33 μ., με τον Γκέιλ να διατηρεί την πρωτιά χάρη στο δεύτερο καλύτερο άλμα του στα 8,07 μ. Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ ανέβηκε τρίτος με 8,30 μ., ενώ οι Βούλγαροι και Κινέζοι άλτες έσπρωξαν τον ανταγωνισμό ακόμη ψηλότερα.

Η εικόνα της κατάταξης μετά τον τρίτο γύρο βρήκε τον Τεντόγλου οριστικά εκτός συνέχειας, κάτι που σόκαρε τους θεατές αλλά και την ελληνική αποστολή, η οποία περίμενε μια ακόμη «χρυσή στιγμή» μετά το ασημένιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ

Η εξέλιξη αυτή δεν σβήνει σε καμία περίπτωση την τεράστια καριέρα του 26χρονου Γρεβενιώτη. Από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 11 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, με αποκορύφωμα το Ολυμπιακό χρυσό του Τόκιο το 2021 και το παγκόσμιο της Βουδαπέστης το 2023. Το ρεκόρ του στα 8,46 μ., από το Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης, παραμένει η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

