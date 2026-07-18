Ο Μέσι για τη viral φωτογραφία με τον Γιαμάλ: «Είναι τρελό»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τη φωτογραφία του με τον Λαμίν Γιαμάλ πριν από 19 χρόνια.

Στο Fanatics Fest, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο πρώην θρύλος του NFL και quarterback των New England Patriots, Τομ Μπρέιντι, ρώτησε τον 39χρονο Μέσι για τη φωτογραφία που έγινε viral, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ όταν εκείνος ήταν ακόμη βρέφος, το 2007.

«Βγάλατε αυτή την εμβληματική φωτογραφία όταν εκείνος ήταν μωρό», είπε ο 48χρονος Μπρέιντι, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Fox Sports. «Το γεγονός ότι τώρα θα βρεθείτε αντίπαλοι στον πρώτο του τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και ενδεχομένως στον τελευταίο δικό σου είναι πραγματικά προφητικό. Τι σημαίνει για σένα αυτή η φωτογραφία;»

Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady



(via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

Ο Μέσι εξήρε τον νεαρό Ισπανό άσσο, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ στην εθνική Ισπανίας και στην Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, του οποίου την πορεία παρακολουθεί στενά.

«Του εύχομαι πάντα τα καλύτερα», είπε ο Μέσι στα ισπανικά. «Είναι ήδη ένας από τους ηγέτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μόλις στα 19 του χρόνια έχει ολόκληρη την καριέρα μπροστά του.»

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πρόσθεσε ότι ο Γιαμάλ έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι ιστορικό, εφόσον η Ισπανία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Αυτή η φωτογραφία με τον Λαμίν είναι πραγματικά τρελή», ανέφερε ο Μέσι. «Έτυχε να φωτογραφηθώ μαζί του όταν ήταν μωρό και τώρα η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να βρεθούμε αντίπαλοι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως είπα και πριν, είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και του εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί η δική του επιτυχία θα είναι και επιτυχία της Μπαρτσελόνα.»

Περισσότερο από μία δεκαετία πριν βρεθούν αντιμέτωποι στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί σε μια φιλανθρωπική φωτογράφιση σττη Βαρκελώνης το 2007, σύμφωνα με το ESPN.

Τότε, ο Μέσι ήταν ένας 20χρονος ανερχόμενος αστέρας της Μπαρτσελόνα, ενώ ο Γιαμάλ ήταν μόλις λίγων μηνών. Στις φωτογραφίες, ο Μέσι εμφανίζεται να κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ.

Μία από αυτές τις φωτογραφίες επανήλθε στη δημοσιότητα το 2024, όταν ο πατέρας του Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι, τη δημοσίευσε στο Instagram με τη λεζάντα: «Η αρχή δύο θρύλων», όπως ανέφερε το ESPN.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τελικός Μουντιάλ: Γιατί θα καθυστερήσει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ: Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα