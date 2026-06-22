Ο Μέσι έγραψε ιστορία: Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Ο αρχηγός της Αργεντινής βρήκε δίχτυα μόλις στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φτάνοντας τα 17 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ.

Με το τέρμα αυτό, ο 39χρονος πλέον σούπερ σταρ άφησε πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε, με τον οποίο μοιραζόταν μέχρι σήμερα την κορυφή της σχετικής λίστας με 16 γκολ.

Ο Μέσι είχε ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Γερμανού επιθετικού στην πρεμιέρα της Αργεντινής στη διοργάνωση, όταν σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία. Λίγες ημέρες αργότερα, απέκτησε αποκλειστικά την πρωτιά, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στη μοναδική καριέρα του.

Η κορυφή ανήκει πλέον αποκλειστικά στον Μέσι

Ο Αργεντινός είχε ήδη καταρρίψει σειρά ρεκόρ σε προηγούμενες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων εκείνο των περισσότερων συμμετοχών σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και των περισσότερων συνολικών συμμετοχών σε γκολ (γκολ και ασίστ).

Με το σημερινό τέρμα έφτασε τα 17 γκολ σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026), επίδοση που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Πίσω του βρίσκεται πλέον ο Κλόζε με 16 γκολ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο θρυλικός Ρονάλντο της Βραζιλίας με 15.

Ο Μέσι δεν περιορίζεται μόνο στο ρεκόρ των γκολ. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» είναι ήδη ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συνολικές συμμετοχές σε γκολ στην ιστορία του θεσμού, έχοντας συνεισφέρει άμεσα σε 25 τέρματα της εθνικής Αργεντινής σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, συνεχίζει να ανεβάζει τον αριθμό των συμμετοχών και των νικών του στη διοργάνωση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ανάμεσα στις μεγαλύτερες μορφές που ανέδειξε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Για πολλούς θεωρείται ήδη ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Από το απόγευμα της Δευτέρας, είναι και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.