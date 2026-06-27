Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να είναι μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ»

«Δεν με ξέρουν ως Λουκ Πρόκοπ, τον παίκτη του χόκεϊ. Με ξέρουν ως Λουκ Πρόκοπ, τον γκέι παίκτη του χόκεϊ».

Η φράση ακούγεται στο The Hockey Player, το νέο ντοκιμαντέρ για τον 24χρονο Καναδό αθλητή, που το 2021 έγινε ο πρώτος παίκτης με συμβόλαιο σε ομάδα του NHL που έκανε δημόσια γνωστό ότι είναι γκέι. Τότε ανήκε στους Nashville Predators. Από εκείνη τη στιγμή, το όνομά του συνδέθηκε με κάτι μεγαλύτερο από την αγωνιστική του πορεία: έγινε το πρόσωπο μιας ορατότητας που το χόκεϊ επί πάγου δεν ήξερε ακόμη πώς να διαχειριστεί.

Μιλώντας με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Πρόκοπ παραδέχεται ότι για χρόνια η ταμπέλα του «γκέι παίκτη» τον βάραινε. Είναι, όπως λέει, ένας αρκετά ιδιωτικός άνθρωπος και στην αρχή φοβόταν ότι η δημοσιότητα θα έκανε τους συμπαίκτες του να νιώσουν άβολα ή θα του έδινε μια προσοχή που δεν είχε ζητήσει. Με τον καιρό, όμως, η σχέση του με αυτή την ορατότητα άλλαξε. «Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό και είμαι περήφανος», λέει. «Το παίρνω πλέον πολύ σοβαρά».

Ο Λουκ Πρόκοπ συνεχίζει την αγωνιστική του πορεία στο χόκεϊ επί πάγου, ενώ η δημόσια ορατότητά του έχει ήδη αλλάξει τη συζήτηση γύρω από τους LGBTQ+ αθλητές

Το The Hockey Player παρακολουθεί τον Πρόκοπ σε διάστημα αρκετών ετών, συνδυάζοντας συνεντεύξεις, στιγμιότυπα από αγώνες και πιο προσωπικές σκηνές γύρω από την οικογένεια, την καριέρα και την καθημερινότητα ενός ανοιχτά γκέι αθλητή σε ένα άθλημα χτισμένο πάνω σε σκληρούς κώδικες αρρενωπότητας.

Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια ιστορία δημόσιας αποκάλυψης. Είναι η ιστορία ενός παίκτη που συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο του NHL, περνώντας από τις μικρότερες κατηγορίες, την ECHL και την AHL, και προσπαθεί να κρατήσει μαζί δύο πράγματα που στον επαγγελματικό αθλητισμό συχνά παρουσιάζονται σαν ασύμβατα: την αγωνιστική φιλοδοξία και την πλήρη αλήθεια του εαυτού του.

Η συγκυρία κάνει το ντοκιμαντέρ ακόμη πιο ενδιαφέρον. Μετά την επιτυχία του Heated Rivalry, της σειράς που έβαλε μια γκέι ερωτική ιστορία μέσα στον κόσμο του επαγγελματικού χόκεϊ, η συζήτηση γύρω από το άθλημα και την κουίρ ορατότητα άνοιξε ξανά με τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Ξαφνικά, το χόκεϊ δεν ήταν μόνο πάγος, αποδυτήρια και σιωπή. Ήταν και επιθυμία, φόβος, κρυφές σχέσεις, βλέμματα που δεν μπορούν να υπάρξουν δημόσια.

Ο Πρόκοπ λέει ότι αρχικά ήταν επιφυλακτικός απέναντι στο Heated Rivalry. Δεν ήθελε, όπως εξηγεί, να συνδεθεί η δική του ιστορία με τη σεξουαλική πλευρά της σειράς. Όμως βρήκε κάτι αληθινό στον τρόπο που η σειρά μιλά για το κρύψιμο: τα ψεύτικα ονόματα στο κινητό, τον φόβο να κυκλοφορείς δημόσια, την αίσθηση ότι πρέπει να προστατεύεις συνεχώς ένα κομμάτι της ζωής σου.

«Το Heated Rivalry έσπρωξε το χόκεϊ μπροστά, είτε το χόκεϊ ήταν έτοιμο είτε όχι», λέει ο Πρόκοπ. Για τον ίδιο, η σειρά έφερε νέο κοινό στο άθλημα, αλλά και μια υποχρέωση για τις ομάδες, τους παίκτες και τους θεσμούς: να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που να χωρά πραγματικά περισσότερους ανθρώπους.

Αυτό το περιβάλλον δεν είναι δεδομένο. Το NHL έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις αποφάσεις του γύρω από τις Pride βραδιές, τις ειδικές φανέλες και την ταινία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στα μπαστούνια των παικτών. Ο Πρόκοπ είχε μιλήσει τότε δημόσια, αλλά σήμερα περιγράφει αυτή τη θέση ως μια διαρκή ισορροπία. Πρέπει, λέει, να προσέχει τι λέει ώστε να μη βλάψει την καριέρα του, αλλά και να μπορεί να μιλά για την κοινότητά του.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας του. Ο Πρόκοπ δεν παρουσιάζει την ορατότητα ως εύκολη νίκη. Δεν λέει ότι όλα λύθηκαν επειδή μίλησε δημόσια. Αντίθετα, μιλά για το βάρος της εκπροσώπησης, για την ανάγκη να βάζει όρια, για τις στιγμές που αναρωτήθηκε αν κάποιες αποφάσεις γύρω από την καριέρα του είχαν σχέση με τη σεξουαλικότητά του.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και η οικογένειά του, κυρίως ο πατέρας του, με τον οποίο η σχέση φαίνεται να είναι ένα από τα πιο φορτισμένα κομμάτια της ταινίας. Το The Hockey Player δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον αθλητή ως σύμβολο, αλλά και για τον γιο, τον άνθρωπο που προσπαθεί να γίνει κατανοητός από τους δικούς του, ενώ την ίδια στιγμή τον παρακολουθεί ένα ολόκληρο άθλημα.

Το The Hockey Player δεν αφηγείται μόνο την ιστορία ενός αθλητή, αλλά και ενός νέου άντρα που προσπαθεί να χωρέσει την καριέρα, την οικογένεια και την αλήθεια του εαυτού του στην ίδια ζωή

Ο Πρόκοπ υπέγραψε για τη σεζόν 2025-26 με τους Bakersfield Condors, την ομάδα της AHL που συνδέεται με τους Edmonton Oilers, και πραγματοποίησε την καλύτερη μέχρι τώρα σεζόν του στην κατηγορία. Η αγωνιστική του πορεία συνεχίζεται, αλλά η θέση του στην ιστορία του χόκεϊ έχει ήδη γραφτεί.

Το The Hockey Player κυκλοφορεί στις 29 Ιουνίου σε Apple TV και Amazon Prime Video, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα είναι διαθέσιμο και στο OUTflix. Έρχεται σε μια στιγμή που το χόκεϊ επί πάγου, είτε το θέλει είτε όχι, έχει αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του μέσα από ένα νέο κουίρ βλέμμα.

Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να μείνει για πάντα μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ». Αλλά ξέρει ότι αυτή η φράση, όσο βαριά κι αν είναι, μπορεί να γίνει φως για κάποιον άλλο παίκτη που ακόμα δεν νιώθει ασφαλής να πει ποιος είναι.

με στοιχεία από Pinknews