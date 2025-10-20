Ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργανης

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής.

Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού αγώνα, ο «χρυσός» ολυμπιονίκης προκρίθηκε πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τζακάρτα. Βαθμολογήθηκε με 14,366. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αναμετρηθεί την Παρασκευή, με δύσκολους αντιπάλους, Ολυμπιονίκες πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης.

Εάν επικρατήσει των αντιπάλων του, θα κατακτήσει το πέμπτο του μετάλλιο στο θεσμό. Συνολικά, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει κερδίσει τρία χρυσά (το 2015 στη Γλασκώβη, το 2017 στο Μόντρεαλ και το 2018 στη Ντόχα) και ένα ασημένιο το 2023 στην Αμβέρσα.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής: Οι 8 φιναλίστ στον τελικό των κρίκων, με τη σειρά πρόκρισης:

Ζινγιού Λαν (Κίνα) 14,766 Ντόνελ Γιούτεμποργκ (ΗΠΑ) 14,700 Μποχινγκ Ζανγκ (Κίνα) 14,600 Αντέμ Ασίλ ( Τουρκία) 14,466 Λευτέρης Πετρούνιας 14,366 Χάρρυ Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 14,366 Γκλεν Κυιλέ ( Βέλγιο) 14,333 Κάιο Σόουζα ( Βραζιλία) 14,333

Ο τελικός των κρίκων θα αρχίσει την Παρασκευή στη 1 και θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ-2 σπορ.