Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λέικερς, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρεται να αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Λέικερς, όχι όμως και από το NBA.

Δημοσιογράφος του ESPN αναφέρει ότι ο 41χρονος κορυφαίος μπασκετμπολίστας ενημέρωσε τη διοίκηση της ομάδας για την αποχώρησή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

«Θα γίνει ελεύθερος παίκτης». Την είδηση επιβεβαίωσαν και άλλοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το NBA, αναφέρει το CNN.

Μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς την άνοιξη, ο 41χρονος είχε δηλώσει ότι «δεν ήξερε τι θα φέρει το μέλλον». Το ρεπορτάζ του ESPN αναφέρει ότι ο Τζέιμς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί και θα επιδιώξει να αγωνιστεί σε νέα ομάδα την επόμενη σεζόν.

Λεμπρόν Τζέιμς: Φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει στο NBA

Εδώ και καιρό κυκλοφορούν φήμες ότι θα επιστρέψει στο Κλίβελαντ για μία ακόμη θητεία στην ομάδα που τον επέλεξε στο ντραφτ και με την οποία κατέκτησε τον τίτλο το 2016, σχολιάζει το CNN. Ωστόσο, αρκετές άλλες ομάδες διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο στο μισθολογικό όριο για να τον αποκτήσουν, μεταξύ αυτών και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Τζέιμς εξακολουθεί να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο στα 41 του χρόνια. Με τέσσερα πρωταθλήματα NBA και έχοντας πετύχει σημαντικούς προσωπικούς και ομαδικούς στόχους στην καριέρα του, όλα δείχνουν ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να θέλει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ