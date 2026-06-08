Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο: Η ενημέρωση για την υγεία του, το απρόοπτο του 2021 και ο απινιδωτής

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο την Κυριακή, κατά τη διάρκεια αγώνα με την εθνική ομάδα της Δανίας, ξυπνώντας μνήμες από την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί στο Euro, πριν από πέντε χρόνια.

Τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν τη στιγμή που ο 34χρονος μέσος πιάνει το στήθος του με τα δύο χέρια στο 65ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία στο στάδιο Nature Energy Park στην Οντένσε.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν, ο Έρικσεν εμφανίστηκε ξαπλωμένος στο γήπεδο, περικυκλωμένος από ποδοσφαιριστές. Μέλη του τεχνικού επιτελείου της Ουκρανίας έκαναν σήμα στο ιατρικό προσωπικό να εισέλθει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας ανακοίνωσε μέσω X ότι ο Έρικσεν «είχε τις αισθήσεις του και, υπό τις περιστάσεις, είναι καλά».

Σε πιο αναλυτική ανακοίνωση που ακολούθησε περίπου δέκα λεπτά μετά, ο γιατρός της εθνικής Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν, δήλωσε:

«Ο Κρίστιαν είναι καλά και αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης-απινιδωτής λειτούργησε όπως έπρεπε. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά τις ανέκτησε πολύ γρήγορα και επικοινωνήσαμε αμέσως μαζί του».

Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano 💔



Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania 🚨



(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo — AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026

Ο Μπόεσεν πρόσθεσε ότι ο Έρικσεν «θα υποβληθεί τώρα σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο, ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό».

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Ο Κρίστιαν είναι καλά και μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του στους συμπαίκτες του και να τους πω ότι είναι καλά», συμπλήρωσε.

Διεκόπη ο αγώνας μετά την κατάρρευση του Έρικσεν

Ο διαιτητής διέκοψε οριστικά τον αγώνα στο 79ο λεπτό, με τη Δανία να προηγείται 2-1.

Την ώρα που ο Δανός μέσος δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, επικράτησε αρχικά σιωπή στις εξέδρες, πριν οι φίλαθλοι αρχίσουν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Μετά την οριστική διακοπή του αγώνα, οι παίκτες των δύο ομάδων σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω από τους προπονητές στο κέντρο του γηπέδου. Στη συνέχεια αποχώρησαν χειροκροτούμενοι από το κοινό, με αρκετούς να είναι εμφανώς συγκινημένοι.

Κρίστιαν Έρικσεν: Η κατάρρευσή του το 2021

Ο Έρικσεν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Δανίας. Μετά την κατάρρευσή του στον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του στο Euro 2021 απέναντι στη Φινλανδία, του τοποθετήθηκε εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής.

Στο περιστατικό που είχε συγκλονίσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Έρικσεν επανήλθε στη ζωή ύστερα από πολύωρη ιατρική παρέμβαση στον αγωνιστικό χώρο και αργότερα είχε δηλώσει ότι ενημερώθηκε πως «είχε φύγει από αυτόν τον κόσμο για πέντε λεπτά».

Επέστρεψε στην επαγγελματική δράση 259 ημέρες αργότερα με την Μπρέντφορντ. Μετά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2022 έως το 2025, εντάχθηκε στη γερμανική Βόλφσμπουργκ με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2026-27.

Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οντένσε και ότι ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Ό,τι καλύτερο και ταχεία ανάρρωση, Κρίστιαν», ανέφερε η ομάδα.

Με πληροφορίες από NBC News



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