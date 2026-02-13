Ο Κρις Πολ αποσύρεται από το μπάσκετ μετά από 21 χρόνια στο ΝΒΑ

Ο Κρις Πολ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μία καριέρα 21 χρόνων στο NBA, με 12 συμμετοχές σε All Star Game.

Ο 39χρονος γκαρντ έκανε γνωστή την απόφασή του με ανάρτηση στα social media, γράφοντας ότι αποχωρεί «με χαρά και ευγνωμοσύνη» και ότι, παρότι τελειώνει το κεφάλαιο του ενεργού παίκτη, το μπάσκετ θα παραμείνει «στο DNA» της ζωής του. Αναφέρθηκε επίσης στις απαιτήσεις της ηγεσίας και στον ανταγωνισμό, σημειώνοντας ότι πάντα τον οδηγούσε ο στόχος και η διάθεση να κερδίζει.

Ο Πολ μπήκε στο ΝΒΑ το 2005 και ξεκίνησε από τους New Orleans Hornets, όπου έπαιξε έξι σεζόν. Ακολούθησαν έξι χρόνια στους Los Angeles Clippers και στη συνέχεια περάσματα από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Φοίνιξ Σανς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Τελευταίος του σταθμός ήταν το Τορόντο, χωρίς όμως να καταγράψει συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι.

Στην καριέρα του αναδείχθηκε 12 φορές All Star, κέρδισε μία φορά τον τίτλο του MVP σε All Star Game, επιλέχθηκε τέσσερις φορές στην All NBA Team και επτά φορές στην All Defensive Team. Αποχωρεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες που δεν κατέκτησαν ποτέ πρωτάθλημα ΝΒΑ.