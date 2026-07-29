Ο Ινφαντίνο θέλει να βάλει συνέταιρο στην FIFA την οικογένεια Κούσνερ - Οργισμένη απάντηση από την UEFA

Σχέδιο για την ίδρυση εταιρείας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με την Αγγλική εφημερίδα «The Times» το πλάνο του Ινφαντίνο προβλέπει τη δημιουργία μιας εμπορικής θυγατρικής με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise» (FFE), η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση διοργανώσεων όπως το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA ανέφερε ότι η FFE σκοπεύει να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισ. δολάρια εντός του έτους για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει «με βάση μια αρχική αποτίμηση 20 δισ. δολαρίων, μέσα από την προσεκτική επιλογή μακροπρόθεσμων επενδυτών, οι οποίοι θα εξαγοράσουν ποσοστά μειοψηφίας χωρίς δικαίωμα ελέγχου».

FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations: — FIFA (@FIFAcom) July 28, 2026

Στο εγχείρημα συμμετέχει ως σύμβουλος η JP Morgan με έδρα τη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών είναι η εταιρεία Thrive Capital του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ιβάνκα Τραμπ.

Το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών σύσφιξε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στον χώρο του ποδοσφαίρου και ειδικά στους κόλπους της UEFA.

«Η FIFA ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή»

«Αυτή η πρωτοβουλία ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή που οι διοικητικοί φορείς του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να διαβούν ποτέ. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με απόλυτη σοβαρότητα, το ίδιο οφείλει να κάνει και κάθε εθνική ομοσπονδία», τόνισε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία σε οργισμένη ανακοίνωσή της λίγο μετά το δημοσίευμα των Times.

«Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς πώληση, ειδικά όταν επικρατεί απόλυτη αδιαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά», πρόσθεσε η UEFA.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Για εκδημοκρατισμό μιλάει ο Ινφαντίνο

Αυτή τη στιγμή, η FIFA λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Ελβετία, στο οποίο ανήκουν 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη. Οποιοδήποτε σχέδιο απαιτεί τη δική τους έγκριση, ενώ ως δέλεαρ προσφέρεται στις ομοσπονδίες η δυνατότητα «να λάβουν έκτακτη ενίσχυση έως και 20 εκατ. δολάρια η κάθε μία», όπως υποστηρίζει η FIFA.

«Πρόκειται για τον εκδημοκρατισμό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», υποστήριξε ο Ινφαντίνο σε δήλωσή του, σημειώνοντας πως «ο γύρος των διαβουλεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει».

Ο πρόεδρος της FIFA είχε παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις της πρότασης στα μέλη της Ομοσπονδίας κατά τη συνάντησή τους στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Εκεί, ο Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί να «απελευθερώσει τις τεράστιες εμπορικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες της FIFA».

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η FIFA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ποσά που θα μπορούσαν να εισπράξουν τα 211 μέλη της έως το 2038 μέσω του προγράμματος «FIFA Fast-Forward».

Αντί για τα 8 εκατ. δολάρια που προβλέπονται σήμερα για κάθε ομοσπονδία στον εμπορικό κύκλο 2027-2030, τα κονδύλια αυτά θα αυξηθούν στα 20 εκατ. δολάρια και στη συνέχεια στα 22 εκατ. και 24 εκατ. δολάρια στους επόμενους κύκλους.

Οι προηγούμενες απόπειρες ιδιωτικοποίησης

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ινφαντίνο επιχειρεί να προωθήσει ένα ντιλ δισεκατομμυρίων με ιδιώτες επενδυτές στα 11 χρόνια της αμφιλεγόμενης θητείας του.

Το 2018 είχε προτείνει μια μυστική συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων (22 δισ. ευρώ) με βάθος 12ετίας και την κάλυψη της ιαπωνικής SoftBank για τη δημιουργία νέων παγκόσμιων διοργανώσεων, περιλαμβανομένου ενός διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Πίσω από την πρόταση διαφαίνονταν τότε επενδυτικά κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία.

Εκείνη η προσπάθεια ναυάγησε λόγω της σθεναρής αντίστασης της UEFA, η οποία είδε άμεση απειλή για τις δικές της κορυφαίες διοργανώσεις, το Champions League και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο ανέπτυξε ακόμα στενότερους δεσμούς με το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Το Ριάντ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 2034, ενώ υπήρξε από τους βασικούς χρηματοδότες του ανανεωμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που διεξήχθη στις ΗΠΑ το 2025, με την Τσέλσι να κατακτά τον τίτλο επικρατώντας με 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το μέλλον του Ινφαντίνο

Η FIFA κατέγραψε έσοδα-ρέκορ ύψους περίπου 12 δισ. δολαρίων από το Μουντιάλ του 2026, χάρη στις πρωτοφανείς τιμές εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η οικονομική επιτυχία του τουρνουά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει στον Ινφαντίνο μια τέταρτη και τελευταία θητεία έως το 2031, χωρίς καν αντίπαλο στις επερχόμενες εκλογές του επόμενου έτους.

Μάλιστα, κατά την επανεκλογή του το 2023 στη Ρουάντα, ο Ινφαντίνο είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οποιοσδήποτε διευθύνων σύμβουλος ιδιωτικής εταιρείας έφερνε τέτοια οικονομικά αποτελέσματα, θα κρατούσε τη θέση του για πάντα.

Εδώ και χρόνια φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τον Ινφαντίνο να αναζητά έναν διαφορετικό, αναβαθμισμένο ρόλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη FIFA, όταν θα είναι 61 ετών.

Όπως αποκάλυψαν την Τρίτη οι Times, ενδέχεται να δημιουργηθεί για χάρη του μια θέση εκτελεστικού διευθυντή/κομισάριου στη νέα εταιρεία FFE.

«Κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί ποτέ», απάντησε η FIFA σε ανακοίνωσή της, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «ο πρόεδρος και η διοίκηση της FIFA οφείλουν και θα έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη νέα οντότητα, εφόσον εγκριθεί».

Στην ανακοίνωση της Τρίτης δεν δόθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν η FIFA, το διοικητικό συμβούλιο υπό τον Ινφαντίνο και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Με πληροφορίες από το Euronews