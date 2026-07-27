Ο Ινφαντίνο στρέφεται κατά των επικριτών της FIFA - «Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε τους επικριτές του να «διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο» αντί να «διαδίδουν μίσος και ψευδείς φήμες» σχετικά με την ηγεσία του, το διοικητικό όργανο και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε μια ανάρτηση 15 διαφανειών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram – η οποία αναδημοσιεύτηκε στους οκτώ εκατομμύρια ακόλουθους της FIFA – ο Ινφαντίνο απευθύνθηκε σε «όσους κρύβονται πίσω από τα στυλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες τους» για να επιβεβαιώσει την πεποίθησή του ότι, ενώ εκείνοι «ασχολούνται με το να σπέρνουν σπόρους μίσους», η FIFA διοργανώνει το «μεγαλύτερο γεγονός στον πλανήτη».

Ανέφερε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο «γιόρτασε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της», προσθέτοντας ότι το τουρνουά του 2026 διεξήχθη με «100% ασφάλεια και προστασία, μόνο χαρά και ευτυχία».

Τα σχόλια του Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο υποβάθμισε αρκετές από τις πολύκροτες αντιπαραθέσεις του τουρνουά και χαρακτήρισε ως επιτυχία τη συμμετοχή του Ιράν, το οποίο έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή του με τις συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανέφερε ότι η FIFA «εργάστηκε ακούραστα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο», με το Ιράν να εισέρχεται στη χώρα «χωρίς περιστατικά ή συγκρούσεις».

Τα σχόλιά του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά του προπονητή της εθνικής ομάδας του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, ο οποίος δήλωσε ότι η ομάδα του ήταν η «πιο καταπιεσμένη» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Ιράν αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας, σε «αναπόσπαστα» μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού του αρνήθηκε η είσοδος στις ΗΠΑ και σε οπαδούς ανακλήθηκε η κατανομή των εισιτηρίων τους, ενώ το Ιράν αναγκάστηκε επίσης να μεταφέρει τη βάση προπόνησής του από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, λόγω πληθώρας λογιστικών προβλημάτων κατά την προετοιμασία για το τουρνουά.

Αργότερα, αντιμετώπισαν επίσης περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, καθώς ταξίδευαν μεταξύ της βάσης προπόνησής τους και των αγώνων του ομίλου στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

Τέτοια προβλήματα δεν αφορούσαν μόνο το Ιράν, καθώς οπαδοί από την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού επηρεάστηκαν από τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν δεν επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ – παρά το γεγονός ότι κατείχε διπλωματικό διαβατήριο και βίζα μίας εισόδου για τις ΗΠΑ – λόγω της «σχέσης του με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

Μερικά από τα προβλήματα πίσω από το Μουντιάλ

Ο Ινφαντίνο έγραψε: «Αναφερθήκατε στους λίγους ανθρώπους στους οποίους δεν χορηγήθηκαν βίζες και παραβλέψατε τα εκατομμύρια που έλαβαν έγκριση, από όλα τα μέρη του κόσμου. Διότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο, και αυτό αποδείχθηκε εντυπωσιακά αυτό το καλοκαίρι».

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Επιμένοντας στην ασφάλεια του τουρνουά, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι υπήρξαν «μηδέν περιστατικά, μηδέν βία, μόνο χαρά, συγκινήσεις, ευτυχία, ενότητα και αλληλεγγύη».

Ωστόσο, η FIFA διερευνά τις ενέργειες της Αργεντινής, αφού παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου ενεπλάκησαν σε διαμάχες με παίκτες της Ισπανίας μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διερευνά επίσης καταγγελίες για ρατσιστικές προσβολές εναντίον του Αμερικανού influencer των κοινωνικών δικτύων IShowSpeed, ενώ οπαδοί συνελήφθησαν σε διάφορους αγώνες — μεταξύ άλλων μετά τον ημιτελικό της Αγγλίας εναντίον της Αργεντινής στην Ατλάντα.

Επίσης, η παρουσία αξιωματούχων της ICE στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε επίσης στις επικρίσεις σχετικά με το επίπεδο της διαιτησίας στο τουρνουά, και συγκεκριμένα στις ανησυχίες για πολιτική παρέμβαση, αφού ο Αμερικανός επιθετικός Φολαρίν Μπαλογκάν κρίθηκε διαθέσιμος για τον αγώνα των 16, όταν η ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα που του είχε επιβληθεί ανεστάλη από τη FIFA — μετά από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

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