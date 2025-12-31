Ο γηραιότερος εν ενεργεία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής υπέγραψε για ακόμη μία σεζόν

Ο Ιάπωνας επιθετικός Kazuyoshi Miura, ο γηραιότερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στον κόσμο, επεκτείνει την καριέρα του σε μία ακόμη σεζόν, υπογράφοντας με την ομάδα της τρίτης κατηγορίας Fukushima United.

Ο Miura, που κλείνει τα 59 τον Φεβρουάριο, εντάχθηκε στον σύλλογο της J-League με δανεισμό από τη Yokohama FC έως τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Fukushima United.

«Το πάθος μου για το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει, όσο κι αν μεγαλώνω», δήλωσε ο Miura. «Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ στη Fukushima και θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ως μέλος της Fukushima United».

Γνωστός στην Ιαπωνία ως «King Kazu», ο Miura αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην τέταρτη κατηγορία με την Atletico Suzuka, καταγράφοντας επτά συμμετοχές χωρίς να σκοράρει, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε στα περιφερειακά πρωταθλήματα.

Ο επιθετικός έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1986 με τη Σάντος στη Βραζιλία, αφού ταξίδεψε εκεί μόνος του σε ηλικία 15 ετών για να γίνει ποδοσφαιριστής.

Η καριέρα του εκτείνεται σε πέντε ηπείρους, με θητείες σε ομάδες όπως η Genoa CFC στην Ιταλία, η Dinamo Zagreb στην Κροατία, η Sydney FC στην Αυστραλία και η UD Oliveirense στην Πορτογαλία.

Τον Μάρτιο του 2017, σε ηλικία 50 ετών και επτά ημερών, ο Miura έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ σε επαγγελματικό αγώνα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Άγγλου διεθνή Stanley Matthews, ο οποίος είχε παίξει με τη Stoke City το 1965 σε ηλικία 50 ετών και πέντε ημερών.

Με την εθνική ομάδα της Ιαπωνία, ο Miura σημείωσε 55 γκολ σε 89 συμμετοχές τη δεκαετία του 1990, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του Ασιατικού Κυπέλλου του 1992, όπου αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Υπήρξε επίσης ένα από τα πρώτα μεγάλα αστέρια του ιαπωνικού ποδοσφαίρου με την έναρξη της επαγγελματικής J-League το 1993, κατακτώντας το πρώτο βραβείο MVP της λίγκας εκείνη τη χρονιά με τη Verdy Kawasaki.

«Θα παίξω με ό,τι έχω»

Η μεταγραφή του Miura στη Fukushima σηματοδοτεί την επιστροφή του στη J-League μετά από πέντε χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες. Η Fukushima United τερμάτισε 10η στην τρίτη κατηγορία των 20 ομάδων την περασμένη σεζόν.

«Σε όλους τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, τους φιλάθλους, τους χορηγούς και τους ανθρώπους της περιοχής, υπόσχομαι ότι θα παίξω με ό,τι έχω για να προσφέρω στην ομάδα», δήλωσε ο Miura.

Ο «King Kazu» είχε μείνει εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, παρά το πλούσιο γκολτζήδικο παρελθόν του, σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες απουσίες στην ιστορία του ιαπωνικού ποδοσφαίρου.

Αν και ανήκει στη Yokohama FC από το 2005, τα τελευταία χρόνια έχει παραχωρηθεί δανεικός σε διάφορους συλλόγους.

Με πληροφορίες από euronews.com