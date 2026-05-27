Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα 120 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει και την πορεία του προς το δισεκατομμύριο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα χρήματα, τη φτώχεια, τις επενδύσεις και τη νοοτροπία που τον οδήγησε στην κορυφή του NBA, σε βίντεο του Instagram λογαριασμού The School Of Hard Knocks.

Στο απόσπασμα, ο παρουσιαστής τον σταματά στον δρόμο και τον ρωτά σε ποια ηλικία έγινε εκατομμυριούχος. «Στα 20», απαντά ο Αντετοκούνμπο. Όταν ακούει την επόμενη ερώτηση, πώς πλούτισε, απαντά απλά: «Είμαι παίκτης του NBA».

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή έρχεται όταν ο Έλληνας σταρ των Milwaukee Bucks ρωτάται ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει βγάλει μέσα σε μία χρονιά. Αρχικά δείχνει να διστάζει, αλλά τελικά απαντά: «120 εκατομμύρια».

Το βίντεο, όμως, δεν μένει μόνο στο ποσό. Ο Αντετοκούνμπο μιλά και για τη ζωή πριν από το NBA. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε ποτέ άφραγκος, απάντησε: «Ναι, όλη μου τη ζωή». Όπως είπε, πουλούσε πράγματα στον δρόμο και ξέρει τι σημαίνει να ξεκινάς από το τίποτα.

Μιλώντας σε νεότερους ανθρώπους και αθλητές, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη οικονομικής προστασίας. Όπως είπε, ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης ενός παίκτη δεν πρέπει να λειτουργούν σαν ένας κλειστός κύκλος. «Μπορεί να σε εκμεταλλευτούν και πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου», είπε.

Η πιο ενδιαφέρουσα φράση του αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα του πλούτου και στον πραγματικό πλούτο. Ο Αντετοκούνμπο είπε ότι πολλοί αθλητές χάνουν χρήματα επειδή επικεντρώνονται στις αλυσίδες, στα αυτοκίνητα και σε όσα φαίνονται. «Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πραγματικός πλούτος είναι τα χρήματα που κρατάς, δεν ξοδεύεις και συνεχίζεις να επενδύεις.

Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι έχει «φτάσει», απάντησε αρνητικά. «Έχω πολλούς στόχους», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν θα γίνει δισεκατομμυριούχος, απάντησε «ναι», εξηγώντας ότι, αν τα χρήματά του παραμείνουν επενδυμένα και συνεχίσουν να αυξάνονται, μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον στόχο ακόμη και όσο αγωνίζεται.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε και για τη νοοτροπία του μέσα στο γήπεδο. Όπως είπε, επαναλαμβάνει στον εαυτό του φράσεις όπως «δεν νιώθω πόνο», «το έχω» και «είμαι σκληρός», για να κρατά το μυαλό του συγκεντρωμένο στη στιγμή.

Το βίντεο κλείνει με μια ιστορία για τον Κόμπι Μπράιαντ. Ο Αντετοκούνμπο θυμήθηκε ότι κάποτε του ζήτησε να του βάλει μια πρόκληση και εκείνος του είπε να γίνει MVP. Από τότε, όπως είπε, έγραφε τη λέξη MVP στο καπάκι ενός μπουκαλιού νερού και την έβλεπε κάθε μέρα.

«Την επόμενη χρονιά έγινα MVP. Και την επόμενη χρονιά ξανά MVP», είπε. «Να λες τα πράγματα μέχρι να γίνουν πραγματικότητα, γιατί το μυαλό σου σε ακούει».