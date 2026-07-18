Ο αθλητισμός για τα παιδιά στις ΗΠΑ γίνεται είδος πολυτελείας - Τι δείχνουν στοιχεία

Ο αποκλεισμός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ από το Μουντιάλ 2026, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που προκάλεσε απογοήτευση στους οπαδούς, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την προσβασιμότητα στον αμειρκάνικο αθλητισμό.

Σύμφωνα με τον Independent, η συγκεκριμένη κουβέντα αφορά το κατά πόσο το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης του αθλητισμού αποκλείει τα παιδιά που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

Μετά την ήττα από το Βέλγιο, αρκετοί αναλυτές υποστήριξαν ότι η αποτυχία της ομάδας συνδέεται με το λεγόμενο σύστημα «pay-to-play» (πληρώνεις για να παίξεις), σύμφωνα με το οποίο οι οικογένειες καλούνται να πληρώνουν σημαντικά ποσά ώστε τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την προσβασιμότητα στον αθλητισμό των ΗΠΑ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με έρευνα του Aspen Institute, οι Αμερικανοί γονείς δαπάνησαν κατά μέσο όρο σχεδόν 1.500 δολάρια ανά παιδί για αθλητικές δραστηριότητες το 2024, ποσό αυξημένο κατά 46% σε σχέση με το 2019.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μετακινήσεις και διαμονή για αγώνες, εγγραφές σε ομάδες, ατομικά μαθήματα και προπονήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνολικό ετήσιο κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 25.000 δολάρια για ένα μόνο παιδί.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Λάντον Ντόνοβαν, σχολίασε ότι το προαναφερθείν, οικονομικό εμπόδιο στερεί από το αμερικανικό ποδόσφαιρο μεγάλο μέρος του ταλέντου της χώρας.

Επικαλέστηκε έρευνες σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των παιδιών που αγωνίζονται σε οργανωμένες ομάδες προέρχεται από οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 100.000 έως 150.000 δολάρια, ενώ μόλις το 2% προέρχεται από νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων.

«Αυτό σημαίνει ότι αν μια οικογένεια βγάζει λιγότερα από 50.000 δολάρια, το παιδί της ουσιαστικά δεν μπορεί να παίξει -οργανωμένα- ποδόσφαιρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έτσι χάνονται χιλιάδες πιθανά ταλέντα.

Τα επενδυτικά κεφάλαια στον αμερικάνικο αθλητισμό

Πολλοί επικριτές αποδίδουν την εκτόξευση του κόστους στην ολοένα μεγαλύτερη παρουσία επενδυτικών κεφαλαίων στον χώρο του παιδικού αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια επενδυτικοί όμιλοι έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά εταιρειών που διοργανώνουν πρωταθλήματα, ακαδημίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και κατασκηνώσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αρκετοί από αυτούς τους οργανισμούς επιβάλλουν υποχρεωτικές διαμονές σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, συνδρομές για την παρακολούθηση των αγώνων μέσω διαδικτύου και επιπλέον χρεώσεις που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό κόστος για τις οικογένειες.

Το ζήτημα έχει φτάσει πλέον και στο αμερικανικό Κογκρέσο. Στα τέλη Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διακομματική ακρόαση με αντικείμενο τον ρόλο των επενδυτικών κεφαλαίων στην εμπορευματοποίηση του παιδικού αθλητισμού, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν το νομοσχέδιο Let Kids Play Act, το οποίο προβλέπει περιορισμούς στις πρακτικές των εταιρειών επενδυτικού κεφαλαίου, επιστροφή καταχρηστικών χρεώσεων στους γονείς και απαγόρευση συγκεκριμένων επενδυτικών πρακτικών.

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας προειδοποιούν ότι ο αθλητισμός κινδυνεύει να μετατραπεί σε προνόμιο των οικονομικά ισχυρότερων οικογενειών. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις τους συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων εγκαταστάσεων και περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής για τα παιδιά.

Με πληροφορίες από Independent