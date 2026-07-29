Ο ανοιχτά γκέι παλαιστής που κάνει τα γήπεδα του MLB σκηνή ορατότητας

Ο Άντονι Μπόουενς δεν μπήκε στα γήπεδα του μπέιζμπολ για μια σύντομη εμφάνιση μπροστά στις κάμερες.

Πήρε ρόπαλο, στάθηκε στη βάση, έστειλε την μπάλα στις εξέδρες και είδε αμέσως μπροστά του κάτι μεγαλύτερο: μια περιοδεία ορατότητας μέσα στους πιο εμβληματικούς χώρους του αμερικανικού μπέιζμπολ.

Ο ανοιχτά γκέι παλαιστής του AEW, γνωστός ως «The Pride of Pro Wrestling», χτύπησε home run σε δύο γήπεδα του MLB μέσα σε λίγες εβδομάδες: πρώτα στο Target Field των Minnesota Twins και μετά στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες. Τώρα θέλει να συνεχίσει μέχρι να το πετύχει και στα 30 γήπεδα της Major League Baseball.

Ο Άντονι Μπόουενς στο Target Field, εκεί όπου άρχισε η δική του περιοδεία queer ορατότητας στα γήπεδα του MLB.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν το AEW και οι Minnesota Twins συνεργάστηκαν για το Brawl in the Ballpark, μια βραδιά πάλης μετά από αγώνα στο Target Field. Ο Μπόουενς, που πριν μπει στον κόσμο της επαγγελματικής πάλης είχε παίξει μπέιζμπολ στο κολέγιο, ζήτησε να κάνει προπόνηση στο χτύπημα μέσα στο γήπεδο. Δεν πήγε ως διάσημος που ήθελε απλώς να κρατήσει ένα ρόπαλο για λίγο. Πήγε ως άνθρωπος που ξέρει το άθλημα.

Στο Target Field, οι Twins τού έδειξαν πρώτα τις δράσεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Ύστερα ο Μπόουενς στάθηκε στο γήπεδο και άρχισε να χτυπά. Στην αρχή έστελνε την μπάλα σε διαφορετικά σημεία. Μετά ήρθε το μεγάλο χτύπημα. Όπως είπε, κατάλαβε από τη στιγμή που η μπάλα έφυγε από το ρόπαλο ότι θα περνούσε τον φράχτη.

Λίγες ημέρες αργότερα, το ίδιο συνέβη και στο Dodger Stadium. Για έναν οπαδό των San Francisco Giants, όπως είναι ο Μπόουενς, το να στείλει την μπάλα στις εξέδρες μέσα στο σπίτι των Dodgers είχε και τη δική του ειρωνική απόλαυση. Κρατούσε μάλιστα ρόπαλο με τη φράση «Scissor Me», αναφορά στην περσόνα του στην επαγγελματική πάλη.

Αν η ιστορία σταματούσε εκεί, θα ήταν απλώς ένα ωραίο αθλητικό στιγμιότυπο. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Ο Μπόουενς συνδέει ευθέως την παρουσία του στα γήπεδα με την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητών και ειδικά με τους παίκτες του μπέιζμπολ που δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους.

Σε μια περίοδο όπου το MLB εξακολουθεί να περιμένει τον επόμενο ενεργό παίκτη που θα κάνει coming out, ο Μπόουενς εμφανίζεται στα ίδια γήπεδα ως ανοιχτά γκέι αθλητής και δεν στέκεται εκεί αμήχανα. Παίζει, γελά, χτυπά δυνατά, ξέρει τι κάνει. Η εικόνα έχει δύναμη ακριβώς επειδή δεν ζητά άδεια.

Ο ίδιος λέει ότι έχει σημασία να κάνει τέτοια πράγματα ως ανοιχτά γκέι αθλητής, ώστε να δουν οι παίκτες που παραμένουν σιωπηλοί ότι υπάρχει κάποιος σαν εκείνον που μπορεί να σταθεί εκεί. Δεν μιλά σαν θεατής που ζητά από άλλους να ρισκάρουν. Μιλά ως άνθρωπος που έχει υπάρξει αθλητής, έχει παίξει μπέιζμπολ, γνωρίζει το γήπεδο και στη συνέχεια έχτισε δημόσια καριέρα σε έναν άλλο σκληρό και υπερθεατρικό αθλητικό χώρο.

Αυτό κάνει την εικόνα πιο δυνατή. Ένας γκέι παλαιστής, ένας άνθρωπος που δουλεύει με το σώμα, το κοινό και την υπερβολή, μπαίνει σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς χώρους της αμερικανικής αθλητικής κουλτούρας και δεν ζητά απλώς αποδοχή. Στέλνει την μπάλα έξω.

Ο Μπόουενς μεγάλωσε αγαπώντας το μπέιζμπολ και είχε πρότυπο τον Μπάρι Μποντς. Από εκεί, όπως λέει, πήρε και ένα μάθημα για το πώς αντέχεις την αρνητική αντίδραση του κοινού: συγκεντρώνεσαι, την αφήνεις έξω και τη μετατρέπεις σε δύναμη. Για έναν ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητή, αυτή η στάση δεν είναι απλώς αθλητική νοοτροπία. Είναι τρόπος να επιβιώνεις δημόσια.

Ο Άντονι Μπόουενς, γνωστός ως «The Pride of Pro Wrestling», φέρνει την αυτοπεποίθηση του ρινγκ στα γήπεδα του μπέιζμπολ

Το σχέδιό του για τα 30 γήπεδα έχει και τη χαρά μιας παιδικής φαντασίωσης. Θέλει να χτυπήσει στο Citizens Bank Park, με τον πατέρα του, οπαδό των Philadelphia Phillies, στις κερκίδες. Θέλει, φυσικά, και το Oracle Park στο Σαν Φρανσίσκο, το γήπεδο της ομάδας που αγαπά. Κάθε νέο γήπεδο θα είναι ακόμη ένα σημάδι σε έναν πολύ ιδιαίτερο χάρτη.

Η αξία της ιστορίας δεν βρίσκεται μόνο στο αν ο Άντονι Μπόουενς θα καταφέρει πράγματι να στείλει την μπάλα στις εξέδρες και στα 30 γήπεδα. Βρίσκεται στο ότι πήρε μια κλασική αμερικανική φαντασίωση να μπεις σε ένα μεγάλο γήπεδο και να χτυπήσεις σαν επαγγελματίας και την έκανε queer εικόνα ορατότητας.

Σε ένα άθλημα που ακόμη δυσκολεύεται να δει ανοιχτά γκέι άνδρες στο επαγγελματικό του παρόν, ο Μπόουενς δεν έκανε μάθημα. Έκανε ένα χτύπημα.

Και για μερικά δευτερόλεπτα, όσο η μπάλα ταξίδευε προς την εξέδρα, το μήνυμα ήταν πιο καθαρό από οποιοδήποτε σύνθημα: υπάρχει χώρος και για εμάς εδώ.

Με στοιχεία από Outsports