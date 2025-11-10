Ο Ανδρέας Τετέι στην Εθνική Ελλάδος

Ο Ανδρέας Τετέι δέχθηκε την πρώτη του κλήση από την ομάδα της Εθνικής.
Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς καλείται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα τελευταία ματς της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2025.
Μετά τον τραυματισμό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα μείνει εκτός για ένα διάστημα από 4 έως 6 εβδομάδες, η Εθνική επενδύει στον Ανδρέα Τετέι.
Στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το σύνολο της «γαλανόλευκης».
«Breaking news», γράφει σε ανάρτηση στο Instagram, η ομάδα. «Ο αρχηγός επιστρέφει! Τάσος Μπακασέτας & Ανδρέας Τετέι @yb.tetei στην αποστολή της Εθνικής!».
Αργότερα, επέστρεψε με νέα ανάρτηση και μια σειρά φωτογραφιών από παίκτες που θα συμμετέχουν στα ματς. Ανάμεσά τους και ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος και έκανε αναδημοσίευση τη φωτογραφία.