Ο Ανδρέας Τετέι στην Εθνική Ελλάδος

Ο Ανδρέας Τετέι δέχθηκε την πρώτη του κλήση από την ομάδα της Εθνικής.

Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς καλείται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα τελευταία ματς της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2025.

Μετά τον τραυματισμό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα μείνει εκτός για ένα διάστημα από 4 έως 6 εβδομάδες, η Εθνική επενδύει στον Ανδρέα Τετέι.

Στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το σύνολο της «γαλανόλευκης».

«Breaking news», γράφει σε ανάρτηση στο Instagram, η ομάδα. «Ο αρχηγός επιστρέφει! Τάσος Μπακασέτας & Ανδρέας Τετέι @yb.tetei στην αποστολή της Εθνικής!».

Αργότερα, επέστρεψε με νέα ανάρτηση και μια σειρά φωτογραφιών από παίκτες που θα συμμετέχουν στα ματς. Ανάμεσά τους και ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος και έκανε αναδημοσίευση τη φωτογραφία.